Відзавтра у Львові та області оголошено надзвичайну ситуацію

З 00.00 год 24 березня у Львові та області оголошено режим надзвичайної ситуації.

За інформацією прес-служби Львівської ОДА, сьогодні пізно увечері відбулось позачергове засідання обласної комісії ТЕБ і НС під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького.

За підсумками засідання ухвалили рішення про визначення ситуації, що склалася на території області у зв’язку з поширенням ГРВІ, спричиненої коронавірусом, як надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Під час засідання в.о. директора департаменту охорони здоров’я ознайомив присутніх із кількістю підозр на коронавірус.

«За результатами лабораторних досліджень на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування», - наголосив Андрій Васько.

Комісія ухвалила рішення ввести на території області надзвичайну ситуації із 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи у в умовах надзвичайної ситуації.

«Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні», - акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У межах засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечуватимуть життєдіяльність області. Відтак, за результатами комісії з питань обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій керівником робіт із ліквідації наслідків епідемії визначили профільного заступника голови ОДА Іван Собка.

У межах своїх повноважень керівник робіт визначить склад та структуру штабу, що напрацює план заходів із ліквідації наслідків.

Надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан Українське законодавство визначає надзвичайну ситуацію як обстановку на окремій території, за якої порушуються нормальні умови життя населення.

Її причинами можуть бути катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія або інші небезпечні події. Обставини, за яких вводять надзвичайну ситуацію, можуть призвести до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті. Надзвичайні ситуації діляться на об'єктові, місцеві, регіональні та державні.