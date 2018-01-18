Хто колядує, той молиться подвійно

Колядки належать до найдавніших звичаїв, що дійшли до наших днів. Колядки неодмінно звучать у кожній українській родині й навіть на вулицях країни.У неділю, 14 лютого у храмі с. Червоне відбулася урочиста розколяда. Програма свята була поділена на дві частини: молитва та виступи колективів. Дійство у храмі відбулося по-особливому, зарядило усіх присутніх особливою благодаттю. Недарма кажуть, що коли хочеш, щоб в твоєму серці оселилося добро, затишок, спокій, треба іти до храму. Адже місце, намолене роками, має заряд незбагненної сили.Гарні старовинні колядки дарував присутнім на святі парафіяльний хор, який щонеділі в цьому храмі прикрашає своїм співом Божественну Літургію під керівництвом Марії Оліярник. Нікого не залишив байдужим виступ молодіжного хору під керівництвом Галини Бойко. Молоді талановиті парафіяни с. Червоне щиро колядували, бажали всякого добра і здоров’я усій громаді. До організації свята також долучились учні Червоненської школи. За сприяння директора школи Стефанії Гурської та за наставництва педагога-організатора Анни Байовської наймолодші учасники дійства прийшли до громади з Вертепом. Житель села Червоне Богдан Вирозумський виконав колядки на саксофоні. Душевно й зворушливо звучали колядки й різдвяні піснеспіви, які створили святкову атмосферу у цей день, торкнулися серця, не залишили нікого байдужим.«Святкова і водночас невимушена, тепла, родинна атмосфера цього дня ще більше об’єднала вірних храму, пригадуючи, що всі ми є дітьми одного Батька. Дай Боже кожному учаснику свята відчувати радість та мир, любов та натхнення, бути під Божою опікою, бо «Хто співає, той молиться подвійно…», – говорить староста сіл Червоне та Княже Леся Олексів.