У «Різдвяній світлиці»

nus.in.ua, 20 січня 2017, 15:43

Молитва... Тиша... Мить прекрасна...



В душі – і радість, і надія.

Дитятко Боже – вже у яслах,

І молиться над Ним Марія.

Кожного року, в час Різдвяних свят, у районному Народному домі проходять мистецькі заходи, присвячені народженню Божої Дитини. Цей рік не став винятком, навіть погода долучилася до того, щоб проникнутися відчуттям свята сповна. 14 січня, відбулося театралізоване дійство «Різдвяна світлиця», спрямоване на відродження та втілення в життя звичаїв українського народу. Для багатьох мешканців Золочева стало гарною традицією відвідувати Різдвяні концерти коляди, які дають змогу не тільки глядачеві долучитися до прославлення народження Маленького Ісусика, але й усім задіяним донести до глядача всю величність Святвечора. А це спільна молитва, єднання родини, частування пісними стравами усіх колядників, які цього Святого вечора завітали до світлиці.

Майстерне виконання колядок, щедрівок, хореографічних композицій, обряду Меланки, вертепу, все це втілити в життя на сцені Народна хорова капела «Опілля» (керівник М. Болюбаш), народний танцювальний коллектив «Первоцвіт» (кер. Ю. Сидорович), Народний ансамбль «Криниці» (кер. М. Чуха), Народний ансамбль «Древо» ( кер. О. Чепелюк), Народний гурт «Січ» ( кер. Р. Стельмахович), солісти Оксана Квас та Аня Богачевська, учасники художньої самодіяльності Народного дому с. Шпиколоси. Нікого не залишили байдужим старі та добре знані колядки. Кожен, хто був у залі, пройнявся духом Різдва та Різдвяних свят, підспівуючи та колядуючи. Особливо можна відзначити вертеп, що в котрий раз нагадав глядачеві історію народження Христа у Вифлеємі. В такій простій та доступній формі з віку у вік наші предки розповідали про Велику подію.

А як не згадати гостинних господарів: Степана – Михайло Сернюк, Василину – Тетяна Вітка, сина Івана – Семен Ничвид, донечку Ганусю – Тетянка Верхоляк. Господарі української оселі, саме вони допомогли перенестися глядачеві у просту, звичайну хату з їх клопотами та радощами. Приготування Святої Вечері, пригощання колядників – це те, з чим на Різдво зустрічається кожна галицька родина, кожна українська родина. З великою вдячністю численні глядачі, стоячи, аплодували усім митцям, які були на сцені.

Хай народжене дитятко в вертепі на сіні,

Принесе мир і радість українській родині.

А Матір Божа, Матір єдина,

Випросить ласки у свого Сина.

Хай Господь усіх охороняє!

Христос ся рождає!



Оксана КУШНІР