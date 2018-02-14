Кохання двох сердець (відео)

У селі Розваж на Золочівщині всього 304 жителі. І панує у цьому невеликому селі взаємна повага, любов і злагода. Бо хіба можна без цих основних принципів життя творити справжнє диво?

Сказати, що 14 лютого концерт «Кохання двох сердець» у Розважі був чудовим – це не сказати нічого. Репертуар, виконання пісень, гумористичні сценки, кількість задіяних учасників (зауважу – це молодь) – все сподобалось. І схоже, усі молоді люди села були активними учасниками дійства. А всі інші – були глядачами. Усе це результати неймовірної праці завідувача Народним домом села Розваж Любові Пасельської, яка є ініціатором, організатором і головним творцем цієї програми

«У наші серця знову завітало свято, найдивовижніше, найпрекрасніше свято кохання. Це свято – День Святого Валентина. Надворі ще зима, але у серця вже постувала весна. Кохання не боїться холоду і розквітає будь-якої пори року. Сьогодні про кохання ми будемо говорити музикою, піснями, жартами», – такими словами розпочали святковий концерт ведучі Юля Задорожна та Ігор Грицула.

У виконанні Діани Гавришків прозвучала пісня «Цвіте калина». Роксолана Гавришків та Катя Войтина декламували вірші про кохання.

Таня Чорна І Юля Задорожна поставили гумористичну сценку «Бабня спішить на дискотеку».

Щиро сміялись глядачі із жартів гумористів Віталія Чорного, Назара Гавришківа та Володі Матвіїшина.

У виконанні жіночого вокального ансамблю «Селянки-панянки» прозвучали пісні «Ой, ішла я понад лугом» та «Сама п’ю, сама наливаю».

Чудово співали солістки Мар’яна Пасельська та Юля Тарануха. Гумористична мініатюра «Бабця у заксі» у виконанні Володі Матвіїшина та Юлі Задорожної розсмішила глядача та викликала шквал оплесків

Хоч за вікном панувала зима, тут, у справжньому Народному домі, – тепло, радість і любов.

Сільчанам безперечно подобаються такі заходи, вони залюбки беруть участь у ініціативах завідувачки. Тому й заходи тут відбуваються майже щомісяця.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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