Цьогоріч, у рік Маркіяна Шашкевича, відновлять110-літній хрест на Білій Горі

16 лютого на сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за те, щоб 2021 рік визнати роком Маркіяна Шашкевича.

Також цьогоріч із обласного бюджету, на пропозицію комісії культурної спадщини та туризму мають профінансувати реставраційні роботи пам’ятного хреста поету та священику. Також йдеться про виготовлення проектно-кошторисної документації для робіт на пам’ятці. Питання реставрації пам’ятного Хреста на Білій горі на сесії Золочівської міської ради підняла депутат Леся Горгота. Відповідне звернення від міського голови Золочева Ігоря Гриньківа щодо визнання 2021 року роком Маркіяна Шашкевича та про реставрацію пам’ятного Хреста було скероване до керівництва Львівської обласної ради та обласної держадміністрації.

Хрест на Білій Горі біля села Підлисся у Золочівському районі є яскравим зразком українського архітектурного модерну. А його автором став знаний львівський архітектор початку ХХ століття Олександр Лушпинський.

Монумент споруджено 1911 року – до століття з дня народження провідного члена «Руської трійці», священика УГКЦ о. Маркіяна Шашкевича, який народився у Підлиссі. Затишна садиба священичої родини Шашкевичів збереглася донині; в ній відкрито меморіальний музей.

Фахова реставрація хреста, переконані депутати Львівської обласної та Золочівської міської рад, стане одним із важливих заходів відзначення року Шашкевича.

Наразі ця пропозиція внесена у проєкт переліку заходів програми збереження культурної спадщини на 2021 рік. Саму програму сесія має затвердити у четвер, 18 лютого, а перелік заходів – вже у березні.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА