Новини Золочівщини
17:53, 15 лютого 2021
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Гвардійці вшанували пам’ять учасників бойових дій

Гвардійці вшанували пам’ять учасників бойових дій
Gazeta
Фото: НУС
15 лютого 2021 року у Золочеві командування і військовослужбовці Навчального центру вшанували пам’ять загиблих золочів’ян в афганській війні молитвою, а також поклали гірлянду та квіти до підніжжя пам’ятника.
Афганська війна принесла величезні втрати, а для того, щоб повернутися у звичне русло життя та звикнути до мирного неба, учасникам цього конфлікту довелося докласти чимало зусиль.
«Ми повинні пам’ятати своє минуле та своїх героїв, бо без минулого нема майбутнього. Ми не можемо забувати нашої історії, наша ціль – пам’ятати та розказувати майбутнім поколінням про героїчну славу їх батьків та дідів», – зауважив начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло Кулик.
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