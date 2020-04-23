МАЛЕНЬКА ВУЛИЧКА У ЗОЛОЧЕВІ – НАЙКРАЩА ПАМ'ЯТЬ ПРО АНГЕЛА-ХОРОНИТЕЛЯ ЗОЛОЧІВСЬКОГО ЗАМКУ

– До міської ради щоденно надходить багато звернень, приходять мешканці і ми зобов'язані забезпечити повсякденну сталу роботу. Ми не можемо повністю ізолюватись від мешканців. Дехто з працівників міської ради перехворів, а дехто хворіє на ковід зараз. Зле, бо через це не вдається виконати заплановане в повній мірі. Попри все, депутати міської ради працюють злагоджено, з повагою один до одного. Головне – це потреби людей. Під час попередньої сесії я дякував персонально Тетяні Бойко за її активність. Уявіть собі, вагітна, їй народжувати скоро, а вона бере участь у засіданні ради. Не пропустила жодного засідання!!! Жодного.– Кожне питання є по-своєму важливим. Візьмемо хоча б міський парк відпочинку «Здоров'я» на вул. Шашкевича. Ініціюємо, щоб ця територія була об'єктом природно-заповідного фонду і на потреби благоустрою парку можна було залучити кошти Державного бюджету. Діємо чітко по процедурі. На звернення департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації сесія міської ради прийняла рішення про погодження створення парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення міський парк відпочинку «Здоров'я».– До питання перейменування вулиць підходимо дуже виважено. На попередньому засіданні прийнято рішення перейменувати вулицю Лермонтова на вулицю Героя України Бориса Возницького. Пам'ять про цього велета духу, невтомного трудівника і ангела-хоронителя нашого Золочівського замку і багатьох замків та культурних пам’яток назавжди з нами. Почесний громадянин міста Золочева Борис Григорович Возницький дивиться на нас з бронзової таблиці, що розташована на фасаді монастиря Чесного Хреста ГНІХ (францисканців). Власне, ідея перейменування вулиці визріла тоді, коли відкривали цю таблицю. Таке рішення нас усіх дуже зобов'язує, хочеться, щоб ця маленька вуличка нашого міста була однією з найкращих. Пам’ять про Бориса Возницького для мене по-особливому дорога. У моїй передвиборчій кампанії на посаду міського голови міста Золочева Возницький публічно підтримував мене в надії на те, що я зможу багато корисного зробити для міста. Він казав: «Ми з Ігорем – однодумці». Ці слова дуже мотивують мене до праці. Сьогодні його немає з нами, але світла пам'ять про нього житиме в наших серцях. Він – правдивий Герой України, а герої, як відомо, не вмирають!– Первісно проектанти запланували там також автомобільне кільце. Однак, ми зіткнулись з проблемою його практичної реалізації. Проектанти не врахували, що вул. Тернопільська йде на підйом, що через це перехрестя, як по головній дорозі, рухається великогабаритний транспорт. Прийшлось відмовитись від ідеї влаштувати на цьому перехресті автомобільне кільце, оскільки це лише б ускладнило там рух транспорту, особливо в зимову пору року. Обговоривши детально цю ситуацію з найкращими фахівцями нашого міста, прийнято рішення влаштувати на цьому перехресті острівці безпеки. Як тільки погода дозволить, в першій половині жовтня там виконаємо роботи. Буде більше безпеки як для водіїв, так і для пішоходів.– Метою проєкту є створення передумов для дослідження туристичного потенціалу шляхом співпраці з інституціями в сфері туризму. Основними завданнями проєкту є: збір інформації про пам'ятки архітектури, виготовлення та встановлення інформаційних таблиць поруч з пам'ятками архітектури, встановлення освітлювальних комплексів, виготовлення друкованої промоційної продукції, створення відеоролика. Заплановано організувати туристичний інформаційний тур, в рамках якого відбудуться екскурсії, зустрічі з залученням експертів, істориків, екскурсоводів, представників бізнесу, туристичних інституцій, для презентації міста з метою промоції, обміну досвідом, аналізу туристичної інфраструктури, привабливих об'єктів міста. Напрацьовуємо інформаційну базу для створення стратегії розвитку туризму та нових туристичних маршрутів для Золочівської об'єднаної територіальної громади.– Дійсно, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав наказ, яким погодив нашу співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Ця міжнародна фінансова організація, що заснована у 1990 році урядами п'яти Північних країн: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Вона допомагає урядам держав досягати своїх цілей із захисту довкілля, енергозбереження та сталого розвитку.Протягом багатьох років НЕФКО реалізувала понад 900 проєктів у державному та приватному секторах 51 країн світу. Корпорація також має представництво в Україні. Дійшов час і до нашого міста. Один із проєктів в Україні буде впроваджено у місті Золочеві із обсягом фінансування 11 млн. гривень.Маємо намір використати кошти НЕФКО на реалізацію проєкту: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Золочів Львівської області». Українським партнером міста Золочева стала консалтингова компанія «Garde», спеціалісти якої спільно із спеціалістами Золочівської міської ради працюють над проєктом.За результатами проєкту очікується значно покращити рівень освітлення доріг та тротуарів, основних вулиць та прилеглих територій, що підвищують безпеку пересування, комфорт для учасників дорожнього руху та пішоходів на 14 вулицях міста: Львівська, Тернопільська, Січових Стрільців, Чорновола В., Шевченка Т., Шухевича Р. Героя України, Бродівська, Шашкевича М., Пушкіна О., Бандери Ст. Героя України, Лермонтова М., Павлова академіка, Вороняцька, Промислова. Хочеться розпочати будівельні роботи до морозу, бо в межах с. Підгороднього будемо виконувати земляні роботи з монтажу електричного кабелю та влаштовувати основу під монтаж електричних опор, але ще триває процедура визначення переможця торгів. За короткою характеристикою проекту не видно зусиль багатьох причетних до цього успіху. Від нас усіх кажу дякую голові Львівської обласної державної адміністрації Максимові Козицькому, його заступникам за постійну підтримку наших ініціатив. Вони дуже доступні і з ними легко працювати.– Папа Римський Іван Павло ІІ казав, що сенс існування будь-якої політики є служба людині. Не політика заради політики, а політика заради людей, громади. Те, що ми робимо і є найкраща політика. А про вибори давай поговоримо пізніше, в наступних номерах «Нашої української справи».