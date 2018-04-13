Зупинимо насильство

01.12.2020 у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у групі Е-22 Золочівського економічного ліцею була проведена виховна година на тему «Булінг. Розв’яжи коло насильства».

Разом із старшим інспектором ЮП Березіною О. І. та психологом Брояко А.І. обговорили питання булінгу та його наслідки, насильство в сім’ї та його попередження, правопорушення , їх види і відповідальність за них.

Заздалегідь ліцеїсти підготували тематичні малюнки , кращі з яких гості відібрали на обласний конкурс.

Зустріч для ліцеїстів була дуже пізнавальною. Учні отримали відповіді на питання, які їх цікавили.

Х. В. Кокодинська,

учитель англійської мови ЗЕЛ