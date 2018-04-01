nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:29

Щовесни, у березневі дні, українці всього світу: і на своїй землі, і в зарубіжжі вшановують Тараса Григоровича Шевченка, славного і величного сина України, геніального художника і безсмертного поета, який поклав життя у слово «що наче світло, куте, бите і семикрате перелите огнем в горнилі», яке било влучно, мов куля і ставало життєдайним зерном для багатьох поколінь українців.

Минуло 204 роки з дня народження славетного Кобзаря, але він і тепер у лавах нескорених борців за свободу і незалежність України. Величаємо його апостолом правди і провідником нації. Шевченкові заповіти і досі служать нам дороговказами.

20 березня у Золочівському професійному ліцеї у рамках відзначення шевченківських днів проводилась відкрита виховна година «Шевченко на сторожі України». Її підготували учні групи №18 під керівництвом класного керівника, викладача української мови та літератури Ольги Ярославівни Лилик.

На сцені актової зали декламували вірші Шевченка учні ліцею:

І. Цітинський, В. Яворський, В. Мищишин, В. Когут. Змістовним доповненням заходу були пісні, драматична сценка, відеокліпи, які допомогли нам, поколінню ХХІ ст. осягнути велич геніального Кобзаря.





О. Кутна, викладач

