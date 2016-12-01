nus.in.ua, 19 грудня 2016, 12:50

Сьогодні важко уявити собі життя без комп’ютерів. ІТ-технології досягли небаченого розвитку. Усі сфери сучасної діяльності людини щоразу більше потребують обробки величезної кількості інформації. Тому вміння працювати в цій галузі зараз дуже актуальне.

Година коду – це глобальний захід, який залучає школярів з усього світу. Його мета – показати, що програмування є цікавим і зрозумілим. Цьогоріч участь у Годині коду взяли десятки мільйонів учнів з 180 країн світу. В Україні уроки програмування проводяться за підтримки компанії «Майкрософт Україна» та міжнародного благодійного фонду «BrainBasket». Ініціативу підтримали багато українських знаменитостей, талановиті програмісти та бізнесмени, розробники відомих ігор.

Участь у цьому заході взяли й учні Золочівського економічного ліцею. Протягом двох уроків ліцеїсти спілкувалися з досвідченим програмістом з міжнародної компанії «ELEKS». Ще зовсім недавно Тарас Чайківський навчався у нашому закладі. Він розповів, наскільки важливо знати «мову ХХІ століття» та які перспективи відкриваються перед людиною, що вміє програмувати. Виконуючи практичні завдання, ліцеїсти мали змогу написати коди різної складності. Учні оперативно виконували поставлені перед ними завдання, швидко застосовували різноманітні методи. У класах панувала атмосфера взаємодопомоги. Найбільше завдань вдалося виконати ліцеїстам групи ПЛГ.

Дирекція, колектив та учні ліцею дякують Тарасові Чайківському за допомогу в організації та проведенні Години коду.



Ольга Смолин,

учитель інформатики

Золочівського економічного ліцею

