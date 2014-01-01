Про важливість та своєчасність сплати податків розповіли податківці
Впродовж минулого тижня фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ провели лекції із старшокласниками Сасівського НВК та Золочівського економічного ліцею.
Школярі дізнались про історію виникнення податків, сутність, функції, види податків, їх роль та значення в житті кожної людини, ознайомились із структурою податкової служби. Також дітям розповіли про наявні електронні сервіси ДФС, що розміщені на офіційному веб–сайті відомства.
На завершення зустрічей учні отримали відповіді на питання щодо отримання податкової знижки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, здійснення підприємницької діяльності.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.