Про важливість та своєчасність сплати податків розповіли податківці

nus.in.ua, 25 тра 2017, 15:55

Впродовж минулого тижня фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ провели лекції із старшокласниками Сасівського НВК та Золочівського економічного ліцею.

Школярі дізнались про історію виникнення податків, сутність, функції, види податків, їх роль та значення в житті кожної людини, ознайомились із структурою податкової служби. Також дітям розповіли про наявні електронні сервіси ДФС, що розміщені на офіційному веб–сайті відомства.

На завершення зустрічей учні отримали відповіді на питання щодо отримання податкової знижки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, здійснення підприємницької діяльності.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ