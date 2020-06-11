Як постелиш, так і виспишся

Активізація передвиборчого процесу змушує представників політичних партій прискорювати інформування громадян зі своїми передвиборчими програмами та гаслами. У випадку обрання, ці (вже обрані) депутати та голови ОТГ обіцяють втілити їх у життя. Воно наче і вірно, бо кращого способу донесення до людей своїх задумів не існує, як розповсюджувати агітаційні матеріали, газетні видання, доносити програмні засади партій через радіо та соцмережі. Але у всьому цьому інформаційному потоці мене особисто непокоїть наступне: – чи справді наш виборець бажає бути ошуканим внаслідок свого ж вибору?

– чи надалі житиме сподіваннями на те, що вже після 25 жовтня ми отримаємо владу, яка дійсно буде покращувати наше життя, послуговуючи інтересам громади, а не лише власним?

Всі ми вперто винуватимо владу у тім, що вона не дієва та злочинна. Але у той самий час не визнаємо того, що саме ми, виборці, привели цих людей до влади. Саме ми своєю нерозважливістю у виборі кандидата та пасивністю при явці на виборчі дільниці даємо можливість стати до керма і представляти наші інтереси тим, хто за своїми морально-діловими якостями негідний служити цій громаді. Це ж ми обираємо наче нові обличчя, але за принципом: аби не ті що вже були. Бо набридли, у той же час не цікавимось, що з себе уявляють ті «нові» обличчя? У чому їх перевага над тими «старими»? Що вони знають, вміють і можуть? Де реально застосовували свої знання, вміння та навички на практиці і чого врешті-решт досягли?

У спілкуванні я наводжу приклад того як кожен з нас, бажаючи придбати той чи інший товар, ретельно його вибираємо. Метою вибору є якість. Цей товар повинен послужити тій меті, для якої ми його купуємо. А як же може бути інакше? Ми платимо за нього свої кровно зароблені кошти. Цінуємо свою працю і, відповідно, сподіваємося отримати якісний товар. Тоді виникає закономірне запитання: «Чому ми так само прискіпливо не обираємо собі владу?». Ту саму владу яка, покликана покращувати наше з вами життя у селі, місті чи громаді назагал. На превеликий жаль, чимала кількість наших громадян чомусь вважає, що обрана ними влада повинна їм мало не носа витирати у той же час, коли самі не бажають випрати брудний носовичок, що лежить у них у кишені. З великим зацікавленням ознайомлююсь з багатьма друкованими матеріалами від різних партій, що йдуть на вибори. Окремі з них викликають підтримку, окремі дають розуміння у тому, в чім недостатньо є освіченим, але, на жаль, з окремими, м'яко кажучи, «не згідний». Моя незгода викликана їх формою аргументації, що обрана для переконання потенційно свого «електорату» і тих, хто ще не визначився з партією та претендентом на ту чи іншу посаду. Головним стрижнем, на якому будується конструкція переконання така, чому «Я» (як потенційний голова ОТГ) буду виглядати добрим головою чи депутатом, а «Той» повинен стати негідником у очах виборця (хоча є успішним менеджером, організатором, який на практиці довів свою фаховість) це необхідність! Вимастити «Того» кандидата субстанцією, якою людей не мастять, навіть якщо ці (наклепи, фейки, звинувачення) не мають під собою жодних підстав і межують як із законністю так із порядністю (хоча про що це я?). Впевнений, що не лише у мене викликає огиду те, як під виглядом меценатства (!!!) подається відвертий підкуп виборця. У мешканця, який нещодавно оселився на наших теренах, або ж людини, яка мало цікавиться життям міста чи прилеглих сіл, взявши до рук кілька номерів так званого «часопису Золочівщини» неодмінно з'явиться відчуття того, що діючий голова міста, а також вся міська рада гуртом з депутатами докупи «пропили» всю міську господарку, занехаяли комунальні підприємства і не тим, що «потрібно» продали все, що залишилось у місті. Бо бач у наш складний час замість того, щоб покращувати благоустрій міста, районної лікарні, комунальних підприємств, утеплювати та перекривати дахи житлових будинків міста, фінансово допомагати людям на лікування, вирішувати їх побутові проблеми, обладнувати і будувати нові спортивні та дитячі майданчики. Потрібно було пріоритетним напрямком, на думку занепокоєних дописувачів «часопису Золочівщини» (панни з сонячної Італії, з якої за її ж словами вона втікла зі зрозумілих причин) вважати необхідним побудову сучасного тенісного корту, а також для панни з Золочева (яка дуже любить плавати і не має цієї можливості) дозволити побудувати на незаконно приватизованій землі басейн.

При тому ці обурені мерською «недалекоглядністю» панянки, свої статті якось скромно підписують «Софія К.», «Христина С.» та «небайдужі мешканці Золочева», як колись анонімку у НКВС.

Вам, шановні виборці, це нічого не нагадує? Саме так! Ще відносно недавно (років 30 тому) у славнозвісних «совєтських» газетах таких як «Правда», «Труд», «Комсомольская правда»,«Ленінське слово» комуністи і комсомольці з піонерами наввипередки «Іванови», «Петрови» та «Сідорови» спільно з «Іваненками», «Петренками» та «Сидорчуками» разом з трудовими колективами заводів «Більшовик» та «Пролетарій» таврували незручних та неблагонадійних за незгоду із «лінією партії».

Кожен громадянин має беззаперечне право вільно висловлювати свої погляди на роботу влади. Це так. Тоді нехай ці «пани» і «панянки» відкрито називають своє прізвище, ім'я та не соромляться висловлювати свою незгоду, аргументуючи її, та пропонують владі як, на їх думку, можливо у законний спосіб вирішити ту чи іншу проблему. На засідання сесії громадянам дорога не закрита. Не одного мене ображають поради окремих «туристів» з Європи, які охоче зі шпальт часописів дають нам свої «безцінні» поради, як тут треба вести нам наші справи і захищати нам нашу країну. Хоч самі жодною копійкою не долучилися до захисту України ні навіть до побудови басейну і тенісного корту, за які в них так болить серце. Нескладно здогадатися, за чиїм замовленням пишуться ці «літописи».

Не маю жодного сумніву в тім, що окремі і не малочисельні наші виборці звинуватять мене: «Чого, мовляв, ти так захищаєш того міського голову зі всією міською радою та депутатами? Ти, напевно, з цього щось маєш?» Саме так, я визнаю це «Маю!!!»:

– маю задоволення від того, що бачу, як змінилося наше місто, бачу, як злагоджено, хоча не просто, працювала і працює міська рада.

– маю задоволення я і всі ті, хто має очі, бачачи той результат, який не на словах, а на ділі досягнуто у порівнянні з тим, що було з Золочевом ще 10 і 5 років тому.

– маю за честь сказати, що діючий голова міста і депутатський корпус доклали всі зусилля, щоб про наше місто з повагою заговорили не лише в області та країні, а й за її межами. Бо вони шанують своїх містян.

– маю за честь знати і вітатись з тими мало відомими людьми, які прикладають свої зусилля і працюють, не рахуючись ні з часом, ні зі своїми проблемами та потребами, щоб наші парки та міські зони відпочинку набули охайного та сучасного вигляду. Бо вони люблять своє місто.

– маю за честь бути знайомим з тими справжніми меценатами та бізнесменами, які не тільки створили і продовжують створювати у місті робочі місцях, сплачують податки і матеріально допомагають місту не напоказ, не перед виборами, а на постійній основі і не заради того, щоб їх рекламували та славили, такими як Йосип Барабаш. Бо вони патріоти свого міста.

– маю честь і задоволення від того, що в час, коли була потрібна підтримка у боротьбі з рейдерством та повзучою «московською загрозою», у місті люди не нехтували заклики міського голови, а підтримували своєю небайдужою присутністю велелюдні заходи та дії, завдяки яким рейдери та «Московська церква» зрозуміли, що так легко їм не вдасться узаконити своє свавілля. Бо у Золочеві живуть патріоти України.

Переконаний, переважна більшість громадян розуміє, що з моменту створення ОТГ проблем та викликів у новообраних голови та депутатів додасться. Саме тому наші виборці повинні відповідально та сумлінно поставитись до свого вибору. Кого обрати, вирішуйте самі. Самі потім і несіть відповідальність перед собою, своїми родинами і громадою вцілому за те, кого ви оберете. Як говорить українське прислів’я: «Як постелиш, так і виспишся».





Віктор МІРЧУК,

Громадянська позиція