Громада чи електорат?!

nus.in.ua, 19 червня 2018, 11:40

Скажу відверто, я не прихильник написання різного роду статтей на теми нашого сьогодення. Але написати цю мене змусила хвиля несамовитого гніву.

Цікаво, чи є межі людської ницості, підлості та жадоби?

Очевидно, що ні. Тому що, якби була, то, напевне, люди, які чинять беззаконня, усвідомили б, що треба спинитись. Посадовці, обрані народом та поставлені ним на різного рівня керівні посади, не робили б вигляду, що у нас все гаразд, а швидко та у законний спосіб зупинили б знахабнілого злочинця та покарали, бо наші закони цілком дозволяють це зробити і таким чином не заохочувати злочинців чинити беззаконня в подальшому.



Та навіть не це обурює мене, бо ми вже, на жаль, поступово звикаємо до того, що той, хто покликаний стояти на сторожі ЗАКОНУ та чесно працювати на громаду, не завжди це робить.

Збурює свідомість байдужість наших людей. Одна мудра людина сказала: «Бійтесь байдужих, бо з їхньої мовчазної згоди кояться найжахливіші злочини в цьому світі».

Саме так, бо інакше на ті діяння, які скоює Бартків і ті, що заодно з ним, та байдужого потурання з боку керівництва райдержадміністрації, районної ради та окремих депутатів цієї ж ради, керівництва поліції, прокуратури, судів цей «турботливий забудовник» вирішив, що закони України писані не для нього. Коли йому невигідно, то їх можна не помічати. І якщо він чогось забажав, то це буде його! Цікаво інше, а якими більш важливими справами мотивує все владне і правоохоронне «панство» свою оплачувану коштами громади бездіяльність? Вважаю, що винні у цьому правовому безладі ми самі – ГРОМАДА.

Саме громада, яка обирає собі таку владу і не вимагає від неї виконання законів України. Саме громада, яка байдуже спостерігає або і взагалі не реагує на те як «прихватизовуються» такими як Бартків землі комунальної власності. Саме громада винна у тому, що доведений до правового відчаю міський голова Золочева Ігор Гриньків оголосив голодування і вже понад 30 діб наражає своє здоров‘я та життя на небезпеку…

Хочу запитати у тебе, ГРОМАДО: а для кого він це робить? Чому замість того, щоб і надалі робити наше місто гарнішим і зручнішим для проживання, він переносить свій робочий кабінет з будівлі міської ради до місця незаконного будівництва Бартківа, яке з мовчазної згоди всіх уповноважених державних осіб оберігається як державна резиденція? На превеликий жаль, лише незначна частина небайдужих городян та депутатів міської, районної рад встала на підтримку законних і справедливих вимог Золочівської міської ради і беруть участь в акціях, покликаних достукатись своїми молотами до свідомості як самого Бартківа, так і тих районних та вищих посадовців, котрі в силу своїх посадових обов‘язків зобов‘язані слідкувати за дотриманням законності у нашому місті та районі загалом.

Як наслідок, у відповідь за громадянську позицію та принциповість міського голови «опоненти» небайдужій частині громади вирішили інспірувати «новий- старий» фокус з проведенням акції блокування полігону твердих побутових відходів. І привід було знайдено цілком пристойний – недопущення переробки та захоронення сміття, яке вивозиться з міста Львова. Я в цьому з учасниками акції цілком згідний, але чомусь завжди так виходить, що їхніми «благими намірами вимощується дорога до пекла». Ініціатива належала представникам громад сіл Єлиховичі та Зозулі при інформаційній підтримці всюдисущого інформпорталу «ЗолочівНЕТ». І тут починаються загадкові речі: блокується вивезення та захоронення сміття зі Львова, а тим часом місто Золочів почало потопати у смітті через те, що і його так звані активісти не дозволяють приймати на сміттєпереробне підприємство.

Цілком зрозуміло, що на меті у «опонентів» міського голови є лише одне бажання «вимастити» цим сміттям репутацію міського голови, міської ради та її апарату. Ця ідея, очевидно, виникла і змавпована (чи скерована?) «опонентами» міського голови з жахливих подій, які зараз відбуваються у місті Дрогобичі Львівської області. Незважаючи на це, хочу зауважити: у нашому місті ситуація з переробкою та захороненням побутових відходів, на щастя, не така жахлива як у Грибовичах та Дрогобичі.

Як же це можна зрозуміти по-іншому як не «сміттєвий шантаж»? От і виходить, що хотіли вдарити по І. Гриньківу, а вдарили по всій громаді Золочева. До речі, цікаво, а куди ж активісти цього бездумного «благородного» заходу дівають своє сміття? Га? Панове активісти?! Можливо, воно у вас біля будинків смердить? Я вже не говорю про те, що так звані активісти блокують роботу підприємства, яке займається переробкою та захороненням сміття міста Золочева та навколишніх сіл. Варто згадати, що робилося на цьому місці до створення цього підприємства. Напевно, всі пам‘ятають ті купи сміття при дорогах та на прилеглих до нього полях. На думку певних «патріотів» це було куди краще як тепер. До речі, це чомусь не турбує керівництво ні поліції, ні прокуратури, ні держпродспоживслужби. Тобто, кожен, хто забажає щось таке утнути – може це робити цілком спокійно. Відповідальність не настане. За дивним збігом обставин на охороні інтересів громад Єлихович та Зозулів опинились два (інших не було) мешканці міста Золочева, які «чисто випадково» пов‘язані тією ж «інформаційною конторою» «Золочів.НЕТ» Я. Даниленко та Ю. Даниленко. Взагалі мені дуже цікаво, чому такі «активні патріотично налаштовані хлопці» не набралися сміливості боронити свою країну і не відвідали районний військовий комісаріат. Очевидно їхнього здоров‘я та мужності вистачає лише на те, щоб знімати свої пасквілі у вигідному їм (чи їхнім роботодавцям) світлі і закачувати в Інтернет.

Я палкий прихильник заходів, покликаних до охорони нашого навколишнього середовища. Хочу лише нагадати «активній» частині громад сіл Єлиховичі та Зозулі: де ж ви були, коли вирізали ліс біля ферми села Єлиховичі? Чому не стали грудьми на захист інтересів громади? Чому тоді вам не вистачило сміливості? Небайдужості? Чи цей ліс звели нанівець не на ваших очах? А де щороку дівається ваша сміливість та активність, коли фермерські господарства впритул до ваших будинків кроплять отрутою поля, внаслідок чого ви і ваші діти потрапляєте у лікарні з отруєннями? І де ж тут представники районної влади? Де «славний» «Золочів.НЕТ»?

Тому хочу звернутися до кожного члена громади, хто має гідність і сміливість спитати з обраних вами сільських голів, депутатів рад всіх рівнів, голови райдержадміністрації звіту за їхню роботу чи бездіяльність.

Замислімося, люди, чи гідні ми називатися гордим іменем – ГРОМАДА? А якщо так, то не дозволимо вважати нас за електорат.





Віктор Мірчук