Незабаром тут буде відпочинкова зона

Вчора у Золочеві традиційно наводили лад, готувались до Великодня. Вимальовується гарна картина біля річки Млинівки, що протікає територією першої школи.Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева розповідає:– Середа – традиційно у Золочеві є днем громадських робіт. І сьогоднішній день не є винятком. Ми впорядковуємо русло річки Млинівки. Силами працівників комунальних підприємств. Сьогодні нам допомагає підприємство «Золочівагробуд» під керівництвом нашого депутата Йосипа Барабаша. Сьогодні нам допомагають працівники Золочівського управління водного господарства під керівництвом Ігоря Савчука. Що ми робимо? Ми дещо змінюємо вимощення каменем над руслом. Ми насипаємо землю, бо тут будемо садити ще декілька гарних сакур. Тут є гарна алея, яку ми висадили з представниками посольства Японії. А також незабаром тут буде реалізовано мікропроект «Млинівка – громадський простір у підніжжі Золочівського замку». В рамках цього проекту ми зробимо гарні сходи, виконаємо гарне замощення, поставимо гарні лави для відпочинку. А спільно з Львівською обласною радою, Золочівською районною радою та Золочівською міською радою ми облаштуємо універсальний спортивний майданчик із наливним покриттям, де можна буде займатися великим тенісом, баскетболом, волейболом та міні-футболом. Отака прекрасна буде тут відпочинкова зона. І я всіх заохочую до праці та звертаючись до вас, дорогі золочів’яни, прошу завершувати прибирання території, не затягувати до Великодньої суботи, бо комунальники також люди, мають родини, також готуються до свят. Хай нам всім допомагає Господь.