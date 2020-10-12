Про політичний вінігрет

Традиційно усі політики чомусь стартують із засмічування усіх рекламних площин своїми білбордами. Цей традиційний метод агітації, мабуть, ще довго залишатиметься найпопулярнішим, хоча ніхто так і не визначив рівень його ефективності. Ба більше, складається таке враження, що автори цих білбордів навіть особливо не заморочуються, коли їх малюють. Ні креативу, ні ідейної бази, ні розуміння вектору руху, ні комплексного бачення виборчої стратегії. Підхід до візуальної агітації банальний і простий – якомога більше лице і якомога незрозуміліше гасло. Все! Над кількістю цих площин теж ніхто не заморочується. Є гроші – клеїмо. Є багато грошей – клеїмо всюди, де тільки можна.Цьогоріч організовані в партії угрупування популістів вибрали для політичної агітації теми, які болять кожного громадянина. А якщо болять, то значить викликають емоції. А якщо проблему сприймати емоційно, то значить маніпулювати нею дуже легко. Для прикладу, кандидат котрий впродовж п’яти років блокував у Львівській обласній раді виділення коштів на всі проєкти для міста Золочева, у своєму зверненні до громади Золочівщини (бо в Бродах його вже знають) тепер обіцяє зробити все те, що раніше блокувалось ним. А підписали це звернення люди, котрі в темі (чи в долі?). Що заважало діючому депутатові зробити це під час попередньої каденції? Та чи зробить в наступній, зважаючи на рейтинги?До речі, про рейтинги. У вихідні у Золочеві кілька соціологічних компаній проводили свої дослідження. Які рейтинги наміряли кандидатам можна тільки здогадуватись. Після цього політична сила, яка вболіває за майбутнє відомого олігарха Коломойського, оприлюднила аж «агрегований» рейтинг. Тобто, це середній результат по всій Україні, який аж ніяк не показує результати у Золочівській ОТГ, Золочівському районі чи навіть Львівській області. Це як у відому анекдоті про кума, котрий з’їдає дві курки в тиждень, а його товариш жодної, але в середньому виходить, що обидва з’їдають по курці в тиждень. Ото так і з рейтингами вийшло. А підтвердженням цього стало те, що вже за день після проведених замірів двоє кандидатів від «найрейтинговіших» партій, очевидно у стані ейфорії, зняли свої кандидатури з виборчих перегонів. Відмовились кандидувати на посаду голови Золочівської об’єднаної територіальної громади Олег Банах (партія «За майбутнє» Коломойського) та Володимир Недзельський (партія «Європейська солідарність»).Інший кандидат на посаду голови об’єднаної територіальної громади всіма способами намагається уникнути кримінальної відповідальності за побиття службовиці Золочівської міської ради Христини Піддубної (ой, такий же хворий) та продовжує купувати людей цілими парафіями, бо розуміє, що окремі «віруючі» за будь-кого ладні голосувати, лиш би на церкву дав. Відтак, громадська мережа ОПОРА зафіксувала останні факти підкупу 27 вересня 2020 року, коли до Храму Архистратига Михаїла (село Підгородне, Золочівський район) завітав кандидат на посаду міського голови Золочівської міської територіальної громади Ігор Бартків. Від 26 вересня Бартків став офіційно зареєстрованим кандидатом. Під час спілкування з виборцями чоловік розповів, що долучився до виготовлення пам’ятника всім визволителям, хто загинув за Україну. Це ОПОРІ підтвердили і парафіяни храму. На жаль, ніхто не ставить запитання, звідки такі великі гроші у кандидата-мецената, щоб людей купувати цілими селами. Може вкрав? А чи не доведеться потім повертати громаді ці кошти? Підозрюю, що так. Дорогою ціною... Але ж ОПОРА зафіксувала один факт підкупу виборців І. Бартківим, а таких є сотні. Який такий виборчий фонд кандидата передбачає такі суми?Ще одною родзинкою сезону стала партія «Правий сектор», кандидати від якої тривалий час думали, куди вступити. Частина з них якраз тільки-но вийшли зі «Свободи», бо певне справа знову ж таки була в «наміряних» рейтингах. Напередодні старту виборчої кампанії, у серпні, вже почали активно вітати золочів’ян із Днем Незалежності від партії «Рух нових сил» та її лідера Михаїла Саакашвілі. А вже за місяць їхня сторінка у Фейсбуку була перейменована у «Правий сектор» і всі саакашвілівці патріотично стали правими радикалами. А саме привітання від Саакашвілі зі сторінки так і не забрали.Інша частина депутатів-свободівців опинились у політичній партії «Сила і честь», котру пов’язують з проросійськими силами. До речі, ця партія, вочевидь від власного безсилля, теж не нехтує підкупом виборців через так звану «соціальну хатку». І тут знову напрошується питання, чому цих «соціальних» проектів у Золочеві ніхто не спостерігав минулого року, два роки тому?..Цікаво виглядає кандидатський склад «Української Галицької партії», яку б я назвала «Українська вчительська партія», де чи не єдиним не освітянином, а стоматологом, є «перший номер» списку. Чи допоможе їй це подолати п’ятивідсотковий бар’єр? Сумнівно, бо ми вже пам’ятаємо ролики у тому ж складі тільки на користь інших партій.Не дуже тішить така партійна передвиборча палітра Золочівщини. Ще маємо трохи часу. Придивляємось, слухаємо, читаємо, аналізуємо.А 25 жовтня, отримавши бюлетені, мусимо зробити вибір – згуртована, розвинена Золочівська об’єднана територіальна громада.