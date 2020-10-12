Вона вміє "тримати удар"

Її знають у Золочеві як юристку Золочівської міської ради та керівника муніципального відділу юридичної підтримки ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків). Вона активно відстоює інтереси громади та «вміє тримати удар». Коли ми вперше зателефонували, щоб взяти це інтерв’ю, Христина Піддубна саме у цей час проводила соціальне опитування золочів’ян та ще й у якості волонтера…

– Пані Христино, розкажіть, що за соціальне опитування ви проводили?

– Ми опитували від часопису «Наша українська справа». Я була у якості волонтера. Опитували мешканців майбутньої Золочівської ОТГ з приводу того, яке їхнє ставлення до виборів взагалі, чи братимуть участь, чи визначились із своїм вибором. І взагалі, питали про найбільш нагальні проблеми, які потребують вирішення у майбутньому. Допізна працювали. То ж зараз будемо підсумовувати результати опитування. Це опитування допоможе довершити картину нашої об’єднаної територіальної громади. Бо вже за неповний місяць ми житимемо в новій реальності. Звичайно, пройдуть ще місяці допоки утрясуться всі бюрократичні тонкощі формування і Золочівської ОТГ, і новоутвореного Золочівського району. Але маю наголосити, що мости наведені. Співпраця з нині діючими сільськими радами налагоджена. Кожне село, як джерело, своєю самобутністю, природою, історією, здобутками і навіть проблемами наповнює повноводе озеро – Золочівську ОТГ.

– До теми соціального опитування. Результати соцопитувань свідчать про невпинне падіння авторитету чиновників різного рівня. Як ви вважаєте, чи вибори, що відбудуться в Україні наприкінці жовтня 2020 року змінять ситуацію із довірою до чиновників?

– Закон про створення ОТГ вже прийнято, і він є обов’язковим до виконання. Якщо раніше рішення про об’єднання громад було добровільним, то зараз воно вже є затвердженим. Щодо збільшення довіри до місцевої влади – це залежить від вибору людей. Якщо прийдуть фахівці, які будуть не лише обіцяти, то довіра, якщо навіть і не зросте, то принаймні не падатиме. Але для того і відбуваються зміни на всіх рівнях (адміністративно-територіальний устрій, виборчий кодекс, в цілому децентралізація…), щоб ми прямували до такого рівня, який мають люди в розвинутих країнах. Ці ж зміни готувалися тривалий час. Тому вони мусять змінити і наше ставлення до громади, до громадського і нашого життя.

– Які, на вашу думку, є ризики, якщо говорити про майбутню діяльність ОТГ?

– Найбільша небезпека – це люди, котрі не мають управлінського досвіду, не знають, що таке приймати рішення на рівні громади. Є ризик, що депутати не зможуть приймати рішень спільно, а матимуть різне бачення щодо розвитку громади. Але, думаю, що це марні побоювання. Адже впевнена, що громада обере людей відповідальних, високопрофесійних, надійних, наполегливих, які розуміють, що лише спільними зусиллями усієї громади можна пройти той непростий шлях становлення, який нам доведеться пройти. Багато буде залежати від новообраного голови ОТГ, від його фаховості, вміння об’єднати депутатів, громаду, вміння поставити мету і визначити шляхи її досягнення. І головне, впевнено йти до досягнення поставленої цілі. Особисто я бачу на цій посаді кандидата Ігоря Гриньківа. Повірте, він пройшов добру школу на посаді міського голови Золочева. Він знає і місто, і село, бо фактично мешкає з родиною в селі Вороняки. Дуже великий плюс, що Ігор Михайлович намагається усі питання вирішувати спокійно, толерантно, глибоко їх вивчаючи. До речі, партія «Удар» підтримує кандидата Ігоря Гриньківа на посаду голови Золочівської ОТГ.

– У Європі маємо безліч хороших прикладів взаємодії громади із владою. Наприклад, у Польщі територіальні громади співфінансують приміські залізничні сполучення, тобто «електрички», які важко порівняти із нашими, зокрема, сполучення «Львів–Золочів–Тернопіль». Чи така взаємодія «влада-громада» є можливою в Україні взагалі?

– Для Золочівщини об’єднана територіальна громада – це новинка. Проте в межах міста, я б сказала, громада із місцевою владою досить добре взаємодіє. Наприклад, є обласний конкурс мікропроєктів, у якому активну участь бере громада. Спільними зусиллями громада, міська та обласна влада співфінансують та реалізують їх. Минулого року було подано понад 60 мікропроєктів, з яких більше половини стали переможцями. Знаю, що чимало таких мікропроєктів реалізують і наші села. Деякі справи місто вже здійснило спільно з приміськими селами.

– Декілька років тому ви почали координувати проєкт створення ОСББ у Золочеві. Ця ініціатива підтримувалась Золочівською міською радою, Львівською обласною радою, а також Європейським Союзом. Розкажіть про досвід, який вдалось отримати.

– Так, у 2015–2017 роках в рамках проєкту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» місцева влада допомагала розвивати ініціативу створення ОСББ у Золочеві. Я була координатором цього проєкту від Золочівської міськради. В рамках проєкту здійснювались ремонтні роботи, у тому числі, капітальні, проводили навчання, організовували ознайомчі візити. Ділились досвідом, отримували досвід. Найголовніше навіть не те, що ОСББ мали можливість отримувати дофінансування з боку міської влади та ЄС, а те, що таке ОСББ потрібно було навчити злагоджено працювати. Що таке ОСББ? Тих 100 квартир у будинку – це те ж, що і певна кількість дворів у селі. Це по-своєму маленька громада. Якщо ці люди знаходять між собою спільну мову, вміють визначити ключові потреби та проблеми, а також дійти спільної згоди щодо їхнього вирішення, то це великий успіх.

– Сьогодні Ви представляєте партію «Удар». Чому саме ця партія?

– Мені, у першу чергу, імпонують люди, з якими ми йдемо на вибори разом. Це сильні духом, професійні, цілеспрямовані люди, і я у них вірю. Вірю, що зможемо зробити добро для громади.

– Якщо оберуть саме Вас, то яке добро зробите для золочів’ян у першу чергу?

– Буду розвивати співпрацю з ОСББ надалі. Це та частина роботи, яка мене особисто, на сьогодні, найбільше пов’язує із громадою. Сьогодні, проводимо навчання, але будемо працювати над розвитком програм підтримки, бо там, де є підримка – можна говорити про успіх. Стараємось шукати шляхи, щоб постійно комунікувати. Це непросто у теперішній час пандемії, але маємо групу ОСББ у Вайбері. Думаю, що з часом знайдуться й інші можливості. І не лише для міських ОСББ. Багато спільних справ потрібно організувати, щоб наші села почувалися комфортно у великій громаді.

– Три речі, які Ви хотіли б змінити у Золочівській об'єднаній територіальній громаді?

– Я наполегливо робитиму все від мене залежне, щоб змінити (зрозуміло, що в бік значного зростання) кількість робочих місць, щоб люди в нашій об’єднаній територіальній громаді, на території новоутвореного Золочівського району, особливо молодь, мали де себе реалізувати.

А друге… Хочеться, щоб не критикували за зроблене. Адже ті, хто задумали і здійснили кожен, бодай найменший, проєкт, – дуже старалися, вкладаючи знання, працю, кошти, душу. І громада розвивала свою господарку комплексно, проектів втілено дуже багато. Отож, нехай ті, що критикують, вириваючи з контексту якісь діляночки, зроблять хоч частину досягнутого нашою командою. Але вже згодом, колись, коли доростуть… А поки перед нашою, справді класною новою Золочівською ОТГ відкриваються неймовірні можливості. Адже кожне село на Золочівщині – то неповторна квітка. І найперше потрібно врахувати усі особливості кожного населеного пункту, щоб у вінку Золочівщини вони всі пишно розквітли. Саме таким пишним розкішним і неповторним вінком має стати комплексна програма розвитку нової великої Золочівської громади. Тут ми добре розуміємо буде дуже непросто, але громадою ми все здолаємо. От тільки дуже прошу Вас, дорога громадо, прийдіть на виборчі дільниці 25 жовтня і оберіть тих, хто багато працює для громади. Добре придивіться до тих «вовків в овечих шкурах», хто багато обіцяє, «засіває» Золочівщину невідомо чиїми срібняками і все завжди робить лише для власної вигоди.

І ще хочеться, щоб ніхто не хворів.

– Що таке «успішна країна»?

– Про успішність країни, на мою думку, свідчать молодь та діти. І їхні усмішки мали б про все розповісти самі. Заради щасливих дитячих усмішок буду разом з громадою творити нове життя.

– Є така думка, що аби змінити країну, місто, село, де людина проживає, слід почати із себе. На вашу думку, що слід змінити пересічному українцю у собі, аби змінити своє село, своє місто, свою країну?

– Потрібно бути добрішими. Звертати увагу на маленькі речі. Змалку привчати дітей до культури. Наприклад, що місце для обгортки від цукерки у смітнику, а не на вулиці. Для початку такі смітники мають бути встановлені скрізь, де є необхідність. Золочівська ОТГ має шанси стати прикладом для інших громад. Ми маємо добрі приклади, коли іноді ставалась якась прикрість, наприклад, хтось ненароком щось зламав у місті, то люди приходили до нас у міську раду, чемно вибачались та все відшкодовували. На Золочівщині живуть свідомі люди.

– І на завершення. Про що мрієте?

– Прагну бути щасливою. А це можливо лише поміж успішних і щасливих людей. Золочівщина – край, який зростить успішні і щасливі покоління. Для цього варто важко працювати.

Розмовляла Соломія КУЛІШКО