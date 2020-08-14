Зміни можливі, якщо їх ініціювати

– Як тільки ситуація із коронавірусом почала набирати обертів, коли в Україні були підтверджені перші випадки, лабораторія імуноферментного аналізу лікувально-діагностичного відділення одна з перших розпочала дослідження, щойно Міністерство охорони здоров’я дало дозвіл на діагностування коронавірусної інфекції методом імуноферментного аналізу. До цього часу робили ПЛР-дослідження. Цей метод дає можливість побачити в організмі збудник інфекції. Імунно-ферментний аналіз дає можливість виявити антитіла до хвороби. Тобто є імуноглобуліни М (гострі показники), коли людина вже хворіє, коли в неї лише формується імунітет. Або титр антитіл імуноглуболіну G до певного захворювання, коли людина перехворіла і в неї сформувався імунітет. Коронавірус є доволі підступним. Ним можна перехворіти, не знаючи про це, а можна перехворіти і з доволі тяжкими, можливо й летальними, наслідками. Щодо симптомів, то на початках основними були: висока температура, ломота в тілі. За два місяці вірус мутував і до цих симптомів додались втрата смаку, втрата нюху. І в теперішньому часі найбільш ефективним методом все ж є ПЛР-тестування. Але оскільки ці дослідження роблять лише обласні лабораторії, щоб зменшити навантаження на них, МОЗ було прийнято рішення про проведення досліджень також ІФА-методом. Наша лабораторія ІФА-дослідження проводить з часу відкриття відділення діагностики. Окрім коронавірусної інфекції, ми проводимо ряд інших досліджень на виявлення антитіл до таких захворювань як гепатит, СНІД й ін. Тобто всі можливі аналізи, які можна проводити ІФА-методом, ми робимо. Зараз ми отримали новий досвід. На початках лабораторія ІФА приймала зразки крові із Золочівського, Перемишлянського, Буського, Бродівського районів. Це єдина лабораторія, де працює тільки два лікарі-лаборанти, в середньому опрацьовує до ста зразків крові за день. Результати є готові впродовж доби. Зараз дуже багато випадків гострих заражень коронавірусом. Зросло навантаження на лікарів. Нам на допомогу долучились Буськ та Броди. Тепер ми проводимо дослідження тільки для Золочівського району.– На посаді завідувача перебуваю відносно недовго, трохи більше півтора року. Відділення я прийняв у дуже недоброму стані. Ремонту потребувало все – стіни в грибку, внутрішні мережі в незадовільному стані. Зазначу, що про туалети в діагностиці були наслухані всі. Ми розуміємо, що на прийом до лікарів приходять різні люди. Тут є специфіка обстеження, зокрема УЗД, коли в окремих випадках потрібно випити багато рідини. Тому найперше, що зробив, звернувся до Золочівської міської та районної рад за допомогою та сприянням. Нам допомогли фінансово і ми зробили капітальний ремонт санвузлів. Зараз це повноцінні сучасні санвузли для пацієнтів та персоналу. Це було те, найперше, що вважав за найнеобхідніше.Також болючим було питання капітального ремонту першого поверху приміщення, оскільки будівля лікувально-діагностичного відділення не має гідроізоляції і надмірна волога спричиняє «цвітініня» стін, грибок. Ми створили ініціативну групу з працівників відділення і виготовили проект, котрий подали на конкурс місцевих ініціатив, що проводиться Львівською обласною радою На жаль, наш проект не було відібрано конкурсною комісією. Наступного року було дещо змінено умови конкурсу, ми дозбирали спонсорські кошти, подались повторно на конкурс і вже успішно зреалізували проект капітального ремонту першого поверху лікувально-діагностичного відділення. У нас повністю замінено електричну проводку, внутрішні мережі, опалення, оброблено стіни протигрибковими засобами та наново перештукатурено. Відтак повністю оновлено коридор, гарного сучасного вигляду набула реєстратура та два кабінети спеціалістів. Розумію, що потрібно негайно провести роботи із влаштування гідроізоляції будівлі. Це буде наступним кроком. Потребують реконструкції сходи. Переконаний, що пацієнт має почувати себе комфортно і естетика приміщень медичних установ тут відіграє важливу роль.– Найближчим часом ми плануємо офіційне відкриття оновленого відділення. Наше відділення кардинально змінилось. Очікуємо ще нову реєстраційну стійку. І починаємо працювати по-новому. Це буде новий рівень обслуговування пацієнтів. Зараз що ми маємо? Пацієнт приходить без запису і почувається як «маленька дитина». Він не знає, до кого йому підійти, чи є лікар, скільки людей в черзі. Як я бачу зміни? Пацієнт заходить в реєстратуру, реєструється до того чи іншого лікаря на консультацію. Медичний реєстратор чітко дає інформацію на котру годину, до якого спеціаліста, в який кабінет. До речі, записатись можна буде і в телефонному режимі. За день до візиту пацієнта до лікаря реєстратор має зателефонувати пацієнту і уточнити, чи нічого не змінилось, попередити, якщо з якихось причин лікар не зможе прийняти. Це зменшить навантаження і на самих лікарів. Дбаємо і про умови перебування пацієнтів у лікувально-діагностичному відділенні. Найпростіше – кулер з водою, місце з тонометром для вимірювання тиску. Також великим плюсом є те, що безпосередньо у відділенні відкрили денний стаціонар. Наші спеціалісти розташовані в різних приміщеннях. Основний корпус відділення є на вулиці Валовій, також наші спеціалісти працюють в центральній амбулаторії на вулиці Пачовського, 1 та на вулиці Пушкіна 11 і 13 (колись – молочна кухня та дитяча консультація). Маємо дуже багато пацієнтів, яким прописано крапельниці, потрібно провести забір крові для обстеження на наявність того чи іншого захворювання. Незручність була в тому, що лабораторія знаходиться на вулиці Валовій, а денний стаціонар поліклініки – через парк в приміщенні поліклініки на другому поверсі. Пацієнту потрібно з направленням простояти в черзі на крапельницю чи на забір крові, потім знову спускатись через парк в лабораторію здавати кров. Тепер це буде значно простіше. Пацієнт записався на забір крові, скажімо, на визначення гепатиту В і С, в денний стаціонар. Йому провели забір і він пішов. Наступного дня є результат. Про це можна довідатись в реєстратурі телефоном чи прийти персонально.– Не просто бачу. Я прийняв чітке для себе рішення йти в політику. На прикладі лікувально-діагностичного відділення я зрозумів, що зміни можливі, якщо їх самому ініціювати, якщо ці зміни очолювати. Можна сидіти, склавши руки, і нарікати на владу, яка нічого не робить. А можна йти на вибори і брати на себе відповідальність за громаду і ставати рушієм змін.– Дуже прикро, що маємо таке законодавство, яке нам прописує, що для того, щоб стати депутатом місцевої ради потрібно мати причетність до партії. На мою думку, це не зовсім правильно, бо в громадах люди мають обирати тих, кого знають не за приналежністю до партії, а за конкретними діями і вчинками. Втім закон є такий, який є. Мені найбільше імпонує політична партія «Удар Віталія Кличка». Це партія, яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. Я добре розумію, що маємо дивитись у майбутнє і чітко бачу як і над чим працюватиму, яких змін потребує не лише Золочів, а й вся майбутня Золочівська ОТГ. Хочу нагадати людям, що задля забезпечення демократичних прав в Україні потрібно обрати європейські цінності, хоча ми не обираємо місця проживання, бо ми в Європі і ми українці. Ми вже частина цивілізації, яка обрала своїми цінностями життя людини, гідність людини та свободу людини. Зараз все частіше можна чути гіркі жарти про те, що для гідного життя потрібно емігрувати всією країною. Але партія «УДАР» хоче жити і працювати тут, в Україні. Для відстоювання свого вибору партія має програму, з якою йде до людей. «УДАР» підтримує сільське населення; виступає за припинення знищення середнього класу; ініціює збільшення фінансування освіти та медицини; виступає проти підвищення пенсійного віку, що закриває доступ молодим українцям до самореалізації в усіх сферах суспільного життя.