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10 років підтримки ЄС/ПРООН місцевому розвитку в Україні: підбиваючи підсумки

nus.in.ua, 30 листопада 2017, 13:43
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10 років підтримки ЄС/ПРООН місцевому розвитку в Україні: підбиваючи підсумки

21 листопада 2017 р. спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) зібрав своїх партнерів у Києві, щоб підсумувати результати десятирічної роботи в Україні. Під час Заключної оглядової зустрічі, представники Програми розвитку ООН та Делегації Європейського Союзу в Україні, представники обласної влади та інших міжнародних організацій обговорили досягнення Третьої фази проекту, яка завершується 30 листопада 2017 р, а також окреслили перспективи подальшої підтримки Уряду України для сталого місцевого розвитку.
Вітаючи учасників Зустрічі від керівництва Мінрегіону України начальник відділу Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Лілія Попова: «Ми можемо говорити про підсумки нашої спільної роботи у сфері місцевого самоврядування. Проект допомагає економічному розвитку територіальних громад, який передбачає і енергозбереження, і водопостачання, і охорону здоров’я, соціальний захист, надання адміністративних послуг та інші аспекти. В Україні сформовано 665 ОТГ, які об’єднали більше 3 тисяч територіальних громад, та майже 6 млн громадян. Мікропроекти, реалізовані завдяки спільним зусиллям Уряду України, проекту ЄС/ПРООН МРГ та місцевими громадами, покращують життя мешканців нашої держави».
Підсумовуючи результати останніх трьох років, пан Хендрік ван Зил, Міжнародний менеджер Проекту ЄС/ПРООН МРГ підкреслив: «Сьогодні ми підбиваємо підсумки третьої фази проекту МРГ. Протягом останніх трьох років ми підтримували відновлення соціальної інфраструктури та житлово-комунального сектору. Утім, найголовнішим досягненням проекту є людські посмішки! Теплі класи, в яких навчаються діти, оснащені фельдшерсько-акушерські пункти, де місцеві сільські жителі можуть отримати медичні послуги, щасливі родини, які проживають у теплих, комфортних будинках та економлять на опаленні – ось це є головними досягненнями проекту»
Загалом, більше 6 млн. людей у селах та малих містах отримали користь від впровадження більше ніж 1500 місцевих ініціатив. Проект підтримував Уряду України у впровадженні реформ з децентралізації та поширенні інноваційних підходів щодо спільного планування та сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні.Початок.
Христина ПІДДУБНА, муніципальний координатор Проекту:
– За три роки співпраці з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду громаді нашого міста спільно із Золочівською міською радою вдалось чимало зробити. За цей час було втілено близько сорока проектів місцевого розвитку. А це і енергоощадні заходи в дошкільних установах, і проекти, спрямовані на підтримку ОСББ – капітальні ремонти дахів, утеплення фасадів, капітальні ремонти внутрішньо будинкових мереж тощо. Ще одним етапом співпраці був компонент Smart City, завдяки участі в якому у Золочеві появились інформаційні кіоски, боларди, «розумні лавочки». Та, мабуть, найважливішим здобутком який отримала громада – це віра у власні сили, віра в те, що спільними зусиллями разом із владою міста золочів‘яни можуть багато чого зробити.

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