Олег Дуда: Здоров’я громадян має бути найбільшим пріоритетом держави

nus.in.ua, 3 липня 2019, 20:38

Що потрібно робити, аби залишатися здоровим? Питання, яке турбує усіх, адже погана екологія та неякісні продукти харчування неминуче впливають на стан здоров’я громадян. Про те, як вберегтися від хвороб ми поспілкувалися з молодим лікарем-хірургом Олегом Дудою.

Олег Дуда досвідчений медик. Він працює у «Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі» і 2017 року був обраний головою Українського лікарського товариства у Львові. До словами, Олег Дуда є кандидатом у депутати Верховної Ради України по 123 одномандатному округу.

За його словами, є низка базових правил, які потрібно виконувати, аби залишатися здоровим.

«За час своєї професійної лікарської діяльності я об’їздив понад 20 країн світу. Там я навчався і переймав досвід закордонних колег, а тому розумію до яких стандартів нам потрібно прагнути. Питання насправді не тільки у рівні якісного медичного обслуговування. У європейців масово культивується здоровий спосіб життя. Люди відмовляються від шкідливих звичок, фаст-фудів та віддають перевагу здоровій їжі. В Україні у цьому плані потрібно ще працювати», – розповів лікар.

Він зазначив, що як лікар, розуміє, що часто медикам доводиться долати наслідки хвороби, але тільки цільова державна політика скерована на профілактику захворювань змінила б ситуацію на краще. Однак, багато залежить від людей, які також повинні дбати про своє здоров’я.

«Я завжди виступаю за профілактику захворювань. Онкологія – це особливо болюча тема для України. Які поради я, як хірург-онколог можу дати людям? Найперше – зберігайте здорову вагу та будьте фізично активними. Скоротіть споживання швидкої їжі (фаст-фуду) та солодких напоїв, червоного та обробленого м'яса. Не покладайтесь на дієтичні добавки. Пам’ятайте, що основа здорового харчування – це цілі зерна, овочі, фрукти та бобові. Ще одне – відмовтесь від куріння та алкоголю. Для жінок я завжди рекомендую не відмовлятися від грудного вигодовування, адже це запорука здоров'я не лише дитини, а й жінки. І найголовніше – вчасно проходьте профілактичні огляди у свого сімейного лікаря», – розповів Олег Дуда.

Як зазначив лікар, небезпечні речовини для розвитку онкології у регіоні – це гудрони.

«Гудрони належать до небезпечних відходів другого класу токсичності, що утворюються при очищенні нафтопродуктів концентрованою сірчаною кислотою. Вони належать до переліку канцерогенів, що можуть викликати пухлини шкіри – гіперкератози, базальноклітинний рак шкіри, лейкокератози», – сказав Олег Дуда.

Здорова їжа проти раку

Олег Дуда переконаний, що саме екологічно чиста їжа може стати превентивними заходами від захворювань. Він нагадав, що органічне виробництво в Україні сертифікується за стандартами, встановленими Постановою Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 р. щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів.

«Розвиток органічного сільського господарства в Україні розпочався наприкінці 90-х рр. Усе більше фермерів долучаються до органічного руху, застосовуючи методи органічного виробництва у власних господарствах. До переліку органічної продукції, виробленої в Україні, входять органічні зернові культури (пшениця, ячмінь, овес, жито, гречка) та продукти їхньої переробки (борошно, крупи), бобові культури (соя, горох, нут, люпин), олійні культури (соняшник, ріпак), мед, овочі, фрукти, ягоди та продукти їхньої переробки (повидло, сиропи, соки), сухофрукти, м’ясні вироби (ковбаси, сало, паштет, смалець) тощо», – розповів лікар.

Олег Дуда зазначив, що здорове харчування в містах може бути дорожчим, чим у маленьких містечках та селах, де люди мають власноруч вирощену городину та фрукти з власних садків.

«Для того, щоб бути здоровим, варто пам’яти, про необхідні продукти на вашому столі. Обов’язково потрібно їсти фрукти, зокрема, яблука. Їх цінують за високий вміст клітковини, вітаміну C і антиоксидантів. З овочів варто не забувати про моркву, яка є головним джерело каротину, необхідного людині для росту клітин та забезпечення здорового стану шкіри, слизових оболонок і очей. Їжте цибулю та часник, бо це не лише спосіб захиститися від застуди, але й позитивний вплив на серцево-судинну систему.

Також важливо їсти сир. Один шматочок сиру містить стільки ж кальцію, фосфору, вітаміну B12 та інших мінеральних речовин і амінокислот, як і цілий стакан молока, а білка в ньому навіть більше, ніж у м'ясі або рибі. Пийте цільне молоко, що є одним з кращих джерел кальцію, вітамінів, мінералів, тваринного білка і здорових жирів. Також потрібно їсти яйця. Один з найбільш поживних і здорових продуктів, який довгі роки демонізували через високий рівень холестерину і жиру. Останні дослідження довели, що шкоди від них ніякого, тільки користь. Правда, є яйця в необмеженій кількості людям з серцево-судинними захворюваннями все-таки не рекомендується. Максимум – одне на день», – порадив Олег Дуда.

За словами лікаря, питанням профілактики важких захворювань потрібно приділяти більше уваги на законодавчому рівні.

«Необхідно на законодавчому рівні стимулювати підняття рівня медичної допомоги для мешканців, які запроваджені у ЄС. Здоров’я громадян має бути найбільшим пріоритетом держави», – сказав Олег Дуда.

Довідка: Дуда Олег Романович, народився 20 жовтня 1976 року в Львові. У 2000 році закінчив Львівський Державний медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2002 році закінчив інтернатуру Львівського Державного медичного університету ім. Данила Галицького – спеціальність «Хірургія». У 2004 році – закінчив Львівський регіональний інститут державного управління «Академії державного управління при Президентові України» за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – Магістр державного управління. Працює Лікарем-онкохірургом, заступником головного лікаря з хірургічної роботи у «Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі» З 2017 року – обраний головою Українського лікарського товариства у м. Львів.