Здоров'я і діти – найцінніше

nus.in.ua, 12 квітня 2017, 10:32

У п‘ятницю, 31 березня, відбулось офіційне урочисте відкриття універсального спортивного майданчика на вулиці Польній, який побудовано за сприяння Львівської обласної ради. На освячення та офіційне відкриття майданчика завітали перший заступник Львівської обласної ради Парасковія Дворянин та керівник обласного центру здоров'я «Спорт для всіх» Вадим Климович, депутати різних рівнів, члени міськвиконкому та золочів'яни.

Урочисте виконання Державного гімну України. Щасливі обличчя юних футболістів, котрі ось-ось випробовуватимуть новий спортивний майданчик зі штучним покриттям…

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева, відверто задоволений довершенням ще однієї гарної ініціативи:

– Сьогодні маємо дуже гарний день, сьогодні маємо дуже гарний захід. Це є приклад того, що спільна праця об‘єднує. І зусилля обласної державної адміністрації, обласної ради, зусилля міської ради, наших будівельників, нас з вами усіх дало такий прекрасний результат. Не буду говорити про те, наскільки це важливо для здоров‘я тих наших, найменших. Сьогодні тут буде турнір і вони вперше тут будуть порівнювати свої можливості. Скажу про будівництво: коли Вадим Климович сказав, що цей майданчик має бути стандартним за розмірами, а ми при початку будівництва десь не врахували, що частинка земельної ділянки є приватизована, то інакшого виходу як йти до власниці ділянки Ірини Шевчук і проситися: «Ірино, ви маєте двох дітей, дозвольте частину вашої приватної земельної ділянки взяти під майданчик, бо це для нас усіх, для наших дітей». Важливе розуміння. Жінка погодилась: «Ну це ж і для моїх дітей також».

Перший заступник Львівської обласної ради Парасковія Дворянин долучилась до втілення нашої мрії про цей універсальний спортивний майданчик:

– Дорогі золочівчани, Бог любить ваше місто, судячи з погоди: вчора було зимно, нині маєм сонце. Я дуже тішуся, що це сталося, бо здоров'я і діти – це найцінніше, що ми маємо. І сьогодні ми зуміли на цій невеличкій території поєднати ці дві надзвичайно великі цінності для людини. Хочу повернутися на рік назад, коли було багато сумнівів, тривог і переживань. Але, коли робиш спільну справу, то люди долучаються, гуртуються і воно виходить. Сьогодні хочу подякувати золочівчанам, я багатьох із вас знаю, ви є дуже активні, сильні, відважні і мудрі люди. Дуже хочу подякувати вашому міському голові, бо те, що місто розвивається, це його велика сила, велике наполягання. Пан Ігор Гриньків є такий чоловік, що коли він приходить в обласну раду він завжди має масу ідей, масу проектів, і він належить до тих людей, якщо на нього тиснуть він розправляє плечі і йде далі, якщо його не пускають у двері – він лізе у вікно, якщо це стосується Золочева, то він доїде до Києва, до Президента, до Прем‘єра. Але те, що він задумав для мешканців Золочева, точно буде.

Вадим Климович, керівник обласного центру здоров'я «Спорт для всіх»:

– Завжди приємно бути на такому заході, коли щось зроблено для людей. Дуже тішусь тому, що це зроблено якісно і дуже гарно. Коли ми з Ярославом Максимовичем відкривали «Спорт для всіх», я мріяв, щоб тут був такий майданчик. І ця мрія збулась. Тому я вам всім бажаю мріяти, бо мрії збуваються. Хочу подякувати обласній раді, яка підтримала цю ініціативу і виділила кошти на будівництво таких майданчиків. Всього таких по області збудовано 28, і один із них – у Золочеві. Те що в цьому місці збудований майданчик, це заслуга 50 відсотків вашого голови, 40 відсотків – Параски Ярославівни, і 10 інших людей.

Йосип Барабаш, депутат міської ради, директор «Золочівагробуд», президент ФК «Дружба»:

– Якщо у нашому місті буде хоч кілька таких майданчиків, наші футболісти зможуть гідно представляти нас у цілому світі. У нас тут в Золочеві виростуть і реброви, і шевченки, і зозулі, бо вони матимуть де займатися, а ми будемо їх підтримувати, будемо вибирати кращих і вони представлятимуть нашу державу у всій Європі у всьому світі.

Цього дня присутніх також вітали депутат міської ради Михайло Рудий, начальник Навчального центру НГУ Михайло Кулик, начальник відділу освіти Золочівської РДА Володимир Бартошик. Ігумен Золочівського монастиря ЧСВВ отець Августин Шоп'як поблагословив учасників урочистостей та окропив новозбудований майданчик святою водою.

І ось вона мить, яку з нетерпінням очікували юні спортсмени – перерізання символічної стрічки та початок футбольного турніру серед учнів ДСШ 2007–2008 р. н. У турнірі взяли участь дві команди ДЮСШ Золочів, команди ДЮСШ м. Буськ та м. Броди. Ігри проходили по круговій системі. Результати ігор турніру: Золочів-1– Буськ – 4:3, Золочів-2 – Броди – 4:0, Золочів-1 – Золочів-2 – 4:1, Броди – Буськ – 3:1, Золочів-1 – Броди 6:0, Золочів-2 – Буськ – 4:3.

У наполегливій боротьбі першість виборола команда ДЮСШ м. Золочів–1 (тренер М. О. Трофимчук), ІІ місце – команда ДЮСШ Золочів–2, ІІІ – ДЮСШ м. Буськ, та IV місце – ДЮСШ м. Броди. Команди нагороджені пам‘ятними кубками та грамотами організаторів турніру.

Нагороджували команди кубками та грамотами голова ЗРФФ Віктор Гуранін, директор ДЮСШ Борис Лісовик та завуч ДЮСШ Євген Завальнюк.

Цей проект знову засвідчує, що спільні зусилля, наполегливість і справжня добра впертість у досягненні найнеймовірніших мрій роблять ці мрії дійсністю. А мрія ця – зробити все, щоб діти і дорослі у рідному Золочеві мали можливість займатися спортом стала справою життя Ярослава Івановича Максимовича. Не приховуючи радості з приводу відкриття спортивного майданчика, Наталія Фартушна, керівник «Спорт для всіх», все ж ділиться з нами захопленням від наполегливості, самовідданої праці і вдячності цій поважній людині:

– Хотілось би згадати самий початок ідеї створення центру «Спорт для всіх», людину, без якої він би не існував. Це Ярослав Іванович Максимович. В цей центр він вклав всі сили: і фізичні, і моральні. Скількох людей він переконав у тому, що такий центр як «Спор для всіх» дуже потрібен Золочеву. Здоров'я потрібне всім, особливо наймолодшим золочів‘янам, так як із здорових дітей зростає здорова нація. Він співпрацював із різними спонсорами і закордоними також, звідки й привіз нам тренажери. Ярослав Іванович направду є серцем нашого центру «Спорт для всіх». Він хоч офіційно не працює в центрі, але все одно тратить свої сили в центр, живе життям центру. Від всіх золочів‘ян, від працівників центру, а також від наших клієнтів висловлюю велике дякую і низький поклін за такий важливий внесок для всіх нас. Дай, Боже, Вам міцного здоров'я, бо ви цим центром «Спорт для всіх» здоров'я даєте нам.







Ірина ДОМАРЕЦЬКА