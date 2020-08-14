Нам багато вдалось, бо ми спільно брали відповідальність за наш будинок

Сімнадцять років тому, у серпні 2003 року співвласники багатоквартирного будинку № 26 на вулиці Січових стрільців зібрались на загальні збори та створили ОСББ «Відродження», яке очолила Людмила Семенюк. Цього року завдяки перемозі у Конкурсі проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради ОСББ «Відродження» вирішило одну зі своїх проблем – облаштували прибудинкову територію. Сьогодні у нас в редакції голова правління цього будинку Людмила Володимирівна СЕМЕНЮК, яка була ініціатором створення об’єднання.

– Людмило Володимирівно, чому сімнадцять років тому ви вирішили створити ОСББ?

– Саме тоді у нашому чотирипроверховому будинку, який в минулому був гуртожитком австрійських офіцерів, ми знайшли дату «1898 рік». Очевидно, що наш будинок був збудований у1898 році.

Ми зрозуміли, що треба управління будинком брати у свої руки, бо ніхто краще від нас не розуміє проблем нашого будинку, і тим паче ніхто крім нас їх не вирішить. Ініціаторами створення ОСББ «Відродження» були ми з Аллою Павлівною Сизмовою. І так з тих пір я керую нашим об’єднанням (правда з дворічною перервою).

– З яким тарифом ви працюєте?

– Тарифи змінювались від 46 копійок до 4,50 грн. Тобто на сьогодні ми маємо тариф 4 гривні 50 коп. за один метр квадратний загальної площі. А оскільки тариф у нас достатньо спроможний, ми мали можливість зібрати гроші та взяти участь у Конкурсі проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради, щоб впорядкувати прибудинкову територію.

– Які проблеми вам за цей час вдалось вирішити у будинку?

– Чимало проблем ми вирішили своїми силами. Багато разів ми робили поточний ремонт даху будинку, замінили водостічні труби та жолоби. Також ми замінили вікна на металопластикові у двох під’їздах, замінили електропроводку у підвалах двох під'їздів та замінили електропроводку до будинку, замінили електричні запобіжники у двох під'їздах на автоматичні. Ми відремонтували коридори у під'їздах, замінили водопровідні та каналізаційні труби, зробили відмостку з тильного боку будинку довжиною 40 метрів. Також ми зробили капітальну чистку вентиляційних труб, штукатурку димоходів. Нам багато вдалось, бо ми спільно брали відповідальність за наш будинок.

– Людмило Володимирівно, розкажіть детальніше про перемогу у конкурсі, що вона вам дала?

– Ми зібрались на загальні збори і вирішили, що хочемо відремонтувати прибудинкову територію. Замовили кошторисну документацію, написали проект, зібрали кошти на співфінансування та подались на конкурс. Наш проект став переможцем конкурсу і ми вже маємо облаштовану прибудинкову територію. Та спершу ми зробили гідроізоляцію стін будинку, це було зроблено за кошти внесків співвласників. Загальна вартість проєкту становила 212 267 грн. Звичайно, таку суму співвласникам будинку підняти було не під силу. Але завдяки перемозі у конкурсі 106 100 грн. виділила Львівська обласна рада, 49 500 грн. – Золочівська міська рада. А наш внесок склав 56 700 грн. Така підтримка з боку держави дає впевненість у наших силах, здатності подолати всі негаразди.

– Хто допомагав вам на цьому шляху?

– Мешканці нашого будинку активно взялись допомагати, особливо члени правління: Оксана Гончарова та Оксана Дворник, а також мешканці Ганна Костомаха, Сергій Мазурчак, Павло Яцишин та Роман Мединський.

Особливо хочу подякувати від імені співвласників нашого будинку міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, інженеру-будівельнику Тарасу Куйбіді, провідному спеціалісту Наталії Рептак, також керівнику підрядної організації ТзОВ «Технобудгруп» Василю Кривуцькому та майстрам. Також велика подяка керівнику Золочівського МВЖКП Михайлу Коровецькому та Галині Загурській за допомогу в озелененні території. Така загальна зацікавленість і підтримка має дуже велику силу. Бо кожен проєкт, то новий дах, чи гарно облаштована прибудинкова територія, нові вікна та двері, яких десятиліттями чекали мешканці багатоповерхівок. А там, дивись, за рік-другий співвласники за власні внески ще не одну корисну справу для будинку зроблять. То ж для нас спокійніше, надійніше і комфортніше.





Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА