Для комфорту мешканців

nus.in.ua, 11 червня 2019, 13:17

Об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ромашка» було створене у 2003 році. Цей будинок збудований у 1933 році на вулиці Шота Руставеллі, 10, у історичній частині міста. Колись тут була розміщена Цукерня. Голова правління ОСББ Галина Осташевська впродовж шістнадцяти років працює на волонтерський засадах. Розмір внесків на утримання будинку на сьогодні становить дві гривні за 1 кв. м загальної площі квартири. Та впродовж цих років у будинку замінено двоє вхідних дверей, у 2007 році проведено капітальний ремонт даху, замінено труби водопостачання від центральної частини до будинку, замінено проводку по трьох поверхах будинку, встановлено заземлення, зроблено нові сходи, дашок над сходами та багато іншого. Оскільки прибудинкова територія була у досить незадовільному стані, «Ромашка» подалась на конкурс мікропроектів Львівської обласної ради, щоб здійснити капітальний ремонт, відновити пішохідну доріжку, аби мешканцям було безпечно та комфортно.

Галина Осташевська, голова правління ОСББ «Ромашка»:

– Наше об‘єднання має дев‘ять співвласників. Нещодавно ми прийняли рішення взяти участь у конкурсі мікропроектів і перемогли. Сьогодні ми облаштовуємо територію перед будинком, завдяки співфінансуванню Львівської обласної ради та Золочівської міської ради і коштів, які ми мали на рахунку. У зв‘язку з тим, що у нас не вистачало коштів на рахунку, у цей проект не ввійшла доріжка збоку будинку, яка йде вздовж дороги. Половину вартості цих робіт погодилась співфінансувати Золочівська міська рада, і ми як співвласники додаємо кошти на половину робіт. Щиро дякуємо міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та його заступнику Богдану Рибасі за допомогу у вирішенні проблем нашого об‘єднання. Особлива вдячність підряднику Василю Кривуцькому, який взявся за виконання цих робіт, та з розумінням і особливим терпінням ставився до всіх наших прохань та зауважень.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА