Тепер ми маємо відремонтований дах

У Золочеві реалізували ще один із багатьох мікропроєктів. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Січових стрільців, 4 а» вирішили найбільшу проблему у своєму будинку – відремонтували дах. Про капітальний ремонт даху в своєму ОСББ та про діяльність об’єднання розповідає голова правління Олена Юріївна КАРЛАШ.

– Олено Юріївно, коли створили об’єднання у вашому будинку?

– Наше об'єднання ми створили 2012 року. Ми бачили скільки проблем у будинку і скільки роботи потрібно зробити, для того, щоб люди жили в комфортних умовах, і розуміли, що все залежить від нас і нашої активності та відповідальності.

– Скільки квартир у вашому будинку і який у вас тариф?

– Вісім квартир і тариф у нас 1 гривня за квадратний метр.

– Які проблеми за період функціонування об’єднання вам вдалось вирішити?

– Ми встановили нові металеві двері, замінили проводку, зробили відмостку, у двох коридорах із чотирьох зробили ремонт.

– Ви стали переможцем Конкурсу мікропроєктів. Що принесла вам ця перемога?

– Цьогоріч ми перемогли у Конкурсі мікропроєктів Львівської обласної ради і уже відремонтували дах нашого будинку, замінили старий шифер металопрофілем, зробили комини, частково замінили дерево, яке потребувало заміни. Тепер ми маємо новий дах і більшість з наших проблем – у минулому. Для цього ми зібрали збори і вирішили, що внесок з двокімнатних квартир – 10 тисяч 700 грн., з однокімнатних – 7 тисяч 200 грн., зібравши кошти ми подались на конкурс, і стали переможцями, а це дало можливість нам втілити в життя проєкт на суму майже 500 тисяч гривень.

– Хто вам у цьому всьому допоміг, і чи є ті, кому б вам хотілось подякувати?

– Найперше, хочу подякувати міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, котрий підтримав наші ініціативи. Впродовж реалізації проєкту нам дуже допомогла економіст міської ради Наталія Рептак. Хочу відзначити, що усі працівники міської ради завжди професійно реагують на наші запити. Окрім того, всі наші співвласники дуже вдячні підряднику Оресту Мелеху, котрий виконував у нас роботи. Він особисто, і будівельники, дослухались до наших побажань, допомагали порадами, намагались зробити все для того, щоб ми були задоволені, роботи виконали якнайкраще. Ми всі дуже щиро дякуємо їм за допомогу та підтримку.

– Олено Юріївно, що плануєте у найближчому часі?

– Ми хочемо зробити утеплення зовнішніх стін та впорядкувати прибудинкову територію.







Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА