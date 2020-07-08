Перемога велика, перемога спільна

Цьогоріч у Золочеві багато об’єднань співвласників багатоквартирних будинків ремонтують дахи. Це стало можливим завдяки перемозі у конкурсі місцевих ініціатив Львівської обласної ради.

Сьогодні ми запросили до розмови Юрія Кулика, голову правління ОСББ «Аква Віта», вул. Валова, 10 а.

– Юрію, розкажіть про ваш будинок, про те, з чого починали? Коли співвласники взяли відповідальність за долю вашого будинку на себе і утворили ОСББ, які проблеми ви мали?

– Об’єднання ми створили не так давно. Це був ЖБК «Надія». Наш п’ятиповерховий, 28-квартирний житловий будинок на три під’їзди будувався дуже довго і був введений в експлуатацію у 2008 р. (завдяки Роману Воробцю, на той час голові ЖБК «Надія» ). У 2017 у будинку створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Головою правління тоді обрали Ірину Кіт. Вона пробула головою рік. В будинку я проживаю з 2017 р. Організував у своєму під'їзді заміну вхідних дверей та вікон. Сусіди побачили якісь зміни на краще в будинку і запропонували мені бути головою правління. Отож очолюю ОСББ «Аква Віта» з 2019 року. Проблем було достатньо: це і розбиті сходи з підпірною стіною, розсипані комини, зношені водопровідні та каналізаційні труби, електропроводка, старі вікна й двері у під’їздах, затікання даху.

– Чи достатнім для вирішення потреб будинку є діючий тариф? Бо ж проблем багато, а ціни постійно зростають.

– Зараз тариф з грн. за квадратний метр. Маємо у планах збільшення тарифу.

– Знаю, що за час діяльності ОСББ вам вдалось чимало зробити у будинку. Чи все вдається зробити за внески співвласників на утримання будинку?

– Ми зробили чимало, оскільки співвласники вчасно вносять внески. Ми відремонтувати сходи та підпірну стіну, перемурували комини, та утеплили їх, ми частково замінили вікна на металопластикові, замінили вхідні двері в під'їздах, провели заміну водопровідних та каналізаційних труб у підвалах. Замінили лампочки на енергозберігаючі, встановили датчики руху надворі.

За додаткові кошти окремих мешканців весною цього року ми озеленили прибудинкову територію, відновили дитячий майданчик.

– Розкажіть детальніше про те, що дала перемога у конкурсі місцевих ініціатив Львівської обласної ради.

– Співвласники будинку спільно вирішують усі питання, визначають пріоритетні напрямки діяльності. На загальних зборах ОСББ «Аква Віта» ми ухвалили рішення про проведення капітального ремонту покрівлі нашого будинку.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту покрівлі складала до 500 тисяч грн. Ми збирали кошти по 7500 гривень з квартири, так як потрібно ще додатково замінити зливні труби . Внесок мешканців на проєкт становив 132 тисячі грн.

Згідно з умовами конкурсу решту коштів нам виділила Золочівська міська рада та Львівська обласна рада. Замовили і виготовили кошторисну документацію та подали відповідну заявку на обласний конкурс проєктів.

Відповідно до виготовленої кошторисної документації на даху площею близько 600 квадратних метри частково замінили дерево, замінили шифер на нову металочерепицю.

– Ви завершили надзвичайно важливу справу. Чи є вже відчуття перемоги, задоволення?

– Безперечно, сам конкурс громадських ініціатив Львівської обласної ради і можливість ОСББ брати у ньому участь є надзвичайно важливою допомогою і підтримкою наших співвласників багатоквартирних будинків. Наприклад, наші співвласники внесли 132 тис. грн., а вартість проекту 500 тис. грн. Звичайно, ця сума дещо замала, але то неймовірна підтримка. Сьогодні ми вже з новим дахом і щиро цьому раді, хоча ще повністю не усвідомили значення нашої перемоги. Перемога велика, перемога спільна. Хочу від імені співвласників нашого будинку подякувати депутатам Львівської обласної ради Юрію Сидоровичу та світлої пам’яті Зеновію Шептицькому, міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі, інженеру-будівельнику Тарасу Куйбіді, провідному спеціалісту Наталії Рептак, бо всі вони уважно та відповідально провели ОСББ «Аква Віта» лабіринтами конкурсу та й усього процесу втілення нашого проєкту, здійснення нашої заповітної мрії. Також окрема подяка підряднику Василю Кривуцькому та його працівникам за якісне виконання роботи.



Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА