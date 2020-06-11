У громаді має панувати повага і правда

– Сучасний світ постійно змінюється. Якщо говорити про наш завтрашній день, то потрібно реагувати на нові виклики і тренди глобального розвитку. Дуже хочеться забезпечити високі стандарти якості повсякденного життя мешканців Золочева. Але це залежить не лише від Золочівської міської ради. Сьогодні ми намагаємось формувати у мешканців Золочева відчуття відповідальності за розвиток міста. Як на мене, це правильний шлях та європейський підхід до муніципального розвитку. Саме для забезпечення сталого економічного розвитку мсіта ще у грудні 2017 року Золочівська міська рада долучилась до Європейського Союзу, зокрема Європейської комісії «Мери за економічне зростання». Я підписав відповідну угоду та у співпраці із місцевим бізнесом крок за кроком ми розробили план місцевого розвитку Золочева. Наші зусилля та практичні побажання впроваджувати інновації у сфері планування економічного розвитку Золочева увінчались успіхом і нещодавно експерти Світового банку схвалили наш план економічного розвитку Золочева. Ми отримали статус «Дійсний учасник» Клубу «Мери за економічне зростання» і перед нами відкриваються інші фінансові інструменти для розвитку міста. Дуже дякую усім, хто впродовж двох років брав участь у засіданнях робочої групи, круглих столів, надавав пропозиції і зауваження, знаходив час зробити свій внесок, щоб сформувати бачення розвитку нашого міста. Розвиток підприємництва, туризмі, збереження історичної спадщини, комфортні умови для жителів міста – такий спільний курс обирає наша громада Золочева.– Це окремий проект співпраці Золочівської міської ради із Північною корпорацією НЕФКО. Цього року під гарантії уряду ми запозичуємо 9,9 мільйона гривень на заміну усіх світильників вуличного освітлення на магістральних вулицях міста на нові більш якісні. Позика під 3 відсотки на наступні 5 років. Отримаємо економію коштів завдяки новій якості освітлення. В межах реалізації проекту встановлено нові опори вуличного освітлення аж до школи в селі Підгороднє. Адже незабаром увійдемо разом до об’єднаної Золочівської територіальної громади. І хоча будівельні роботи заплановано на листопад–грудень, до завершення року у Золочеві має бути світліше.– Вічева площа – це третя і остання черга проекту реконструкції старої центральної частини нашого міста. Я, як і інші золочів’яни, тішуся добрими змінам, буваю на площі майже кожен день. Кільцева розв’язка перехресті вулиць Героя України Степана Бандери–Бродівської–Кривоноса дуже важлива. Сюди скеровано великі транспортні потоки, оскільки місто не має об’їзної дороги. Тут проходить великогабаритний транспорт. Все це враховано проектантами про коригування проекту. Сьогодні європейська практика і європейські підходи стоять більше на захисті пішоходів, на їх безпеці. Тому і завужують дорожнє полотно ближче до переходів, збільшують острівці безпеки для пішоходів. В центрі уваги – безпека пішоходів! В нас з однієї сторони – великогабаритний транспорт, окремі з них довжиною 23,85 метра (тягач з платформою для двох танків),з іншої сторони – наші золочів’яни, пішоходи. Проектанти запевняють, запропоноване рішення – розумний компроміс між першим і другим. І треба лише дочекатись завершення будівельних робіт. Чую багато різних коментарів. Навіть ті, що геть не мають поняття в галузі дорожнього будівництва, мають якісь думки, застереження і припущення. З однієї сторони – це добре. Бо якщо це щиро, якщо не передвиборчий піар, то люди – небайдужі, дякую усім за це. Я все це враховую і покладаюся на фахівців, хоч вони також люди і можуть припуститись помилки. Я проведу таку аналогію. Коли у мене хворіє дитина, то я йду до дитячих лікарів – Тершовчина Івана чи Тершовчина Миколи, бо, на мою думку, вони обидва – одні з найкращих. Це кажу абсолютно не принижуючи інших колег-медиків. Коли ремонтую пошкоджене авто, то їду у Білий Камінь до пана Ореста Бойчука. Він це робить бездоганно. В проектуванні міста співпрацюємо з ТзОВ «Укрдизайнгруп» під керівництвом досвідченого Ігоря Кузьмака. Головним архітектором нашого проекту є заслужений архітектор України Михайло Федик. Я їм довіряю. І дуже сподіваюсь, що для Золочева і прилеглих сільських територій ці фахівці ще запроектують багато цікавого. А кільцеву розв’язку підрядник завершить за два тижні. Решта будівельних робіт– На стороні Бартківа лише один безчесний суддя і прізвище його ви знаєте усі. Той, хто в інтересах Бартківа приймав незаконні рішення та виступав посередником у відносинах з іншими суддями. Міська рада скасувала всі незаконні рішення суддів Сивака та Гулкевич. Це підтверджено рішенням Верховного суду України. Нещодавно за позовом Бартківа скасовано результат перевірки його самочинного будівництва працівниками Львівської архітектурно-будівельної інспекції за 2018 рік. Це ніяк не впливає на завершення розгляду позову Золочівської міської ради до Душніцького, а у зв’язку із смертю останнього до Бартківа, оскільки Душніцький перед смертю склав заповіт на Бартківа, про витребування нашого громадського майна – частини площі – з чужого незаконного володіння. Спроба незаконного захоплення площі Вічевої та як наслідок протиставлення своїх інтересів громаді – побиття дівчини, службовця міської ради Христини Піддубної, тривала бездіяльність правоохоронних органів, нинішнє зволікання із притягненням Бартківа до кримінальної відповідальності – це ганьба для державної влади, насамперед для правоохоронної та судової системи. Так не може бути в Німеччині. Там би вже давно сидів. Тому в Німеччині поважають Закон. Там він насправді – один для всіх. Для порушника єдиний вихід – щире публічне каяття, повернення землі громаді і пробачення з боку Христини Піддубної. Ніяка брехня і підкуп тут йому не допоможуть. Це лише все ускладнить. «Якщо злочин залишається безкарним, порушується гармонія світу», – каже японська мудрість. Якщо не виправиш зло, воно подвоїться. Дуже хочу, щоб у громаді панувала повага і правда.– Дуже багато роботи. Різко збільшилось навантаження. Цього року багато наплановано, отже, багато треба встигати. Часом роботу завершую опівночі. Частково це пов’язано з наближенням місцевих виборів. Треба фахово підійти до проблем, які слід вирішувати у селах, що увійдуть до об’єднаної громади, запропонувати найкращим стати депутатами об’єднаної громаді і брати на себе відповідальність. Майже зовсім не залишається часу на улюблені заняття. Загалом, коли спілкуюся з активними світлими людьми, котрі хочуть змінювати місто на краще, настрій добрий. А кожне випробовування на життєвому шляху для того, щоб ставати сильнішим. «Вистачить і однієї секунди, щоб все зіпсувати, і не вистачить і цілої вічності, щоб все виправити», – цю мудрість цитую для того, щоб добре думати перш, ніж щось сказати чи зробити.– Побажання до Дня Незалежності записано частково на листівці, котру традиційно ексклюзивно виготовляємо до свят. Роки незалежності України – це благословенний час. Це період, який дав нам розуміння, що найбільшим скарбом нашої держави є усі ми – українці. Вітаючи усіх з Днем Незалежності України, зичу духовної сили, думати і діяти категоріями загального добра, служити ближнім і разом здобути остаточну перемогу – сильну і Українську Незалежну Державу!Вітаю всіх з Днем Незалежності.Слава Україні!