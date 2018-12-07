ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ БАРТКІВ І. М.

Вчора, 10 червня 2020 року, Золочівський районний суд вкотре мав розпочати розгляд кримінальної справи про обвинувачення Бартківа І. М. за побиття службовця Золочівської міської ради Христини Піддубної, перешкоджаючи у виконанні службових обов’язків. Пригадаю читачам більш детально обставини цієї справи. Спроба незаконного захоплення значної частини головної площі нашого міста – площі Вічевої обурила громадськість міста. Це цинічне порушення Закону спричинило значний резонанс не лише у Золочеві. Бездіяльність правоохоронних органів та представників Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області призвела до цілодобового тривалого громадського протесту біля стін самобуду. Чи не щодня на площу Вічеву посадовці Золочівської міської ради викликали поліцію, щоб зупинити незаконне будівництво. В один з таких днів, а саме 4 листопада 2019 року, при спробі повідомити поліцію про проведення незаконних будівельних робіт на площі вічевій, юриста міської ради Христину Піддубну було побито нині обвинувачуваним Бартківим І. М. Останній заподіяв дівчині тілесних ушкоджень, завдавши удару кулаком в лице. Тривалий період часу слідчі Золочівського відділу поліції цьому брутальному правопорушенню не надали належної кваліфікації і лише після втручання прокурора Львівської області Ірини Діденко, діям зловмисника надано належну правову оцінку. Бартків І. М. обвинувачується за статтею 350 ч. 2 Кримінального кодексу України «умисне нанесення тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю».

5 березня 2020 року обвинувальний висновок щодо обвинуваченого Бартківа надійшов до Золочівського районного суду. Розгляд цієї кримінальної справи проводить суддя Марія Бакаїм. Громада міста в очікуванні справедливого покарання для порушника. Але якщо проаналізувати перебіг подій з 5 березня 2020 року дотепер, то напрошується висновок: не так сталось, як гадалось. Констатуємо факти. Три місяці як матеріали цієї кримінальної справи надійшли до суду. Розгляд справи так і не розпочато. Вже п’ять разів судові засідання відкладаються з різних причин.

19 березня 2020 року розгляд кримінальної справи відклали за клопотанням прокурора З. Курдини через карантин та у зв’язку з недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.

14 квітня 2020 року розгляд кримінальної справи відклали у зв’язку з перебуванням у відпустці судді Марії Бакаїм. Дивно, що попередньо вона ж сама на цю дату призначила розгляд справи і пішла у відпустку!..

7 травня 2020 року справу знов перенесли за клопотанням прокурора З. Курдини та обвинуваченого І. Бартківа через COVID-19.

26 травня 2020 року справу в черговий раз перенесли за клопотанням обвинувачуваного Бартківа І. М. Знову через небезпеку зараження COVID-19.

10 червня 2020 року кримінальну справу знову перенесено за клопотанням Бартківа І. М. через COVID-19. І перенесено аж на 29 липня 2020 року, оскільки суддя Марія Бакаїм йде у чергову відпустку. Підозрюю, що після цього справу перенесуть через відпустку прокурора З. Курдини, оскільки вона йому також за законом належить.

Стосовно обвинуваченого Бартківа, то карантин через COVID-19 не заважає йому брати участь у судових засіданнях в інших судах, як це мало місце 21 травня 2020 року у Восьмому апеляційному адміністративному суді по справі за його позовом до ДАБІ України, де він зацікавлений у розгляді справи. Отже читачі, навіть, не маючи спеціальної юридичної освіти, можуть для себе зробити висновок. Я ж прошу кожного для себе, хто це прочитає відповісти на мої запитання. Чи вірите ви в торжество справедливості? Чи відчуваєте ви себе захищеними від різного роду покидьків, котрі маючи гроші, вважають, що можуть робити все, що їм заманеться і бути недосяжними для правосуддя? Чи мають бути посади прокурорів та суддів виборними? Є ще багато інших питань, але не буду втомлювати. Пригадаю японську мудрість: «Якщо злочин залишається безкарним – порушується гармонія світу».

З вірою в справедливість, з вірою в правосуддя, з вірою в Українську Державу ваш Ігор Гриньків, міський голова Золочева[right][/right]