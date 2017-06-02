У Золочева – історичні перспективи

– Робимо все для того, щоб цей прекрасний проект комплексної реконструкції центральної частини Золочева якнайшвидше завершити, бо на черзі – капітальний ремонт вулиці Шевченка й інших вулиць. Дуже знаково, що керівник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький приїхав до Золочева, щоб обговорити із місцевою владою питання фінансування будівельних робіт по двох об’єктах – Золочівській районній лікарні та площі Вічевій в контексті скорочень видатків Державного бюджету на потреби Львівської області у зв’язку з першими ударами світової економічної кризи та впливом на ситуацію в країні обмежувальних заходів, впроваджених у зв’язку з коронавірусом. Я показав голові облдержадміністрації, що нами зроблено за період з 2012 року і дотепер. Ми оглянули вулицю Шашкевича, бульвар Сковороди, детально зупинився на будівельних роботах, які маємо виконувати на Вічевій площі вже цього тижня, насамперед виконання робіт на складному транспортному вузлі – перехресті вулиць Героя України Степана Бандери – Бродівської – Кривоноса з влаштуванням автомобільного кільця для безпеки руху транспорту. Дуже сподіваюся на розуміння та підтримку Максима Козицького наших проектів щонайменше з трьох причин.Перше – проект реконструкції центральної частини міста вже на завершенні. Друге – це те, що Золочів незабаром стане центром великого Золочівського району, до складу якого увійдуть території Перемишлянського, Буського, Бродівського районів і місто має відповідати цьому статусу. І третє – те, що місто Золочів у 2023 році святкуватиме своє 600-річчя і до цього треба всім нам серйозно готуватись. Отже, нас чекає ще багато і багато роботи. Від зустрічі з головою обласної держадміністрації дуже приємне враження – відчувається, що він щиро хоче допомогти і вболіває за стан справ та імідж області, за наш Шашкевичів край.Також голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький спільно з головою Золочівської райдержадміністрації Василем Маркевичем, головою Золочівської районної ради Олегом Банахом оглянув приміщення КНП «Золочівська ЦРЛ», передав засоби індивідуального захисту для медиків району. На завершення голова облдержадміністрації проінспектував стан робіт на автодорозі Золочів – Ясенів, яка входить у реалізацію проекту «Велике будівництво».