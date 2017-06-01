Спільними зусиллями вирішуємо проблеми

nus.in.ua, 10 січня 2019, 15:21

У п'ятницю, 28 грудня, мешканці будинку 26 в на вулиці Січових Стрільців зібрались, щоб подякувати народному депутатові України Тарасу Батенку, міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі та спеціалістові Золочівської міської ради Наталії Рептак за допомогу у вирішенні проблем їхнього будинку. На збори завітав помічник народного депутата України Василь Ляшовський.

Від імені мешканців подяку висловив Володимир КАСЕНИЧ:

– Наш будинок має сорок квартир, то ж і проблем тут вистачає. Проте ми переконані, що спільними зусиллями нам вдасться навести лад в будинку та навколо нього. У 2016 році ми здійснили Капітальний ремонт даху завдяки участі у конкурсі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», а у 2018 році відремонтували комини. За це дякуємо міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі та спеціалісту Золочівської міської ради Наталії Рептак. А ось нещодавно завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Тараса Батенка мешканцям вдалось встановити нові вікна та двері у під'їздах і підвалах.

Василь Ляшовський, помічник народного депутата Тараса Батенка:

– Ми виконали свою обіцянку і допомогли мешканцям вирішити їхню проблему з встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у двох під'їздах та підвалах. Це значно зменшуватиме енерговтрати у будинку. Від імені Тараса Івановича щиро вітаю вас із Новим роком, бажаю веселих різдвяних свят та здійснення ваших планів та задумів!

Мешканці цього будинку самотужки здійснили утеплення фасаду. І мають гарні результати з енергозбереження. Та на досягнутому не зупинятимуться: у планах – ремонт під'їздів, а також каналізації.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото автора