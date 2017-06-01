10 січня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Спільними зусиллями вирішуємо проблеми

nus.in.ua, 10 січня 2019, 15:21
0
0
Роздрукувати
Спільними зусиллями вирішуємо проблеми

У п'ятницю, 28 грудня, мешканці будинку 26 в на вулиці Січових Стрільців зібрались, щоб подякувати народному депутатові України Тарасу Батенку, міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі та спеціалістові Золочівської міської ради Наталії Рептак за допомогу у вирішенні проблем їхнього будинку. На збори завітав помічник народного депутата України Василь Ляшовський.
Від імені мешканців подяку висловив Володимир КАСЕНИЧ:
– Наш будинок має сорок квартир, то ж і проблем тут вистачає. Проте ми переконані, що спільними зусиллями нам вдасться навести лад в будинку та навколо нього. У 2016 році ми здійснили Капітальний ремонт даху завдяки участі у конкурсі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», а у 2018 році відремонтували комини. За це дякуємо міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі та спеціалісту Золочівської міської ради Наталії Рептак. А ось нещодавно завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Тараса Батенка мешканцям вдалось встановити нові вікна та двері у під'їздах і підвалах.
Василь Ляшовський, помічник народного депутата Тараса Батенка:
– Ми виконали свою обіцянку і допомогли мешканцям вирішити їхню проблему з встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у двох під'їздах та підвалах. Це значно зменшуватиме енерговтрати у будинку. Від імені Тараса Івановича щиро вітаю вас із Новим роком, бажаю веселих різдвяних свят та здійснення ваших планів та задумів!
Мешканці цього будинку самотужки здійснили утеплення фасаду. І мають гарні результати з енергозбереження. Та на досягнутому не зупинятимуться: у планах – ремонт під'їздів, а також каналізації.


Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Україна починається за порогом нашого дому

Україна починається за порогом нашого дому26

У

У "ЛЕВОВІЙ ВЕЖІ" зимуватимуть під новим дахом42

Гарний приклад для наслідування

Гарний приклад для наслідування830

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.