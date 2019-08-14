Досягнення крок за кроком

nus.in.ua, 20 серпня 2019, 16:26

Найвизначніші події часом залишаються непоміченими, тому якнайшвидше потрібно про них розповісти. Що із задоволенням зробила пані Оксана Адамівна Караульна, голова ОСББ, що знаходиться за адресою вул. Січових стрільців, 28/В і має назву «Давня мрія».

– Чи ви перша хто очолив ОСББ вашого будинку? Якщо так, то що змусило вас ініціювати створення ОСББ?

– Так, справді, я перша, хто був готовий брати на себе відповідальність. Наше об'єднання ми створили 2006 року. Я бачила скільки проблем є у цьому гуртожитку і скільки роботи потрібно зробити, для того, щоб люди жили в комфортних умовах. Проте я не можу сказати, що я працюю самотужки. Звісно, нам допомагає багато людей, яким щиро дякуємо. Ми, в першу чергу, колектив, який живе гуртом і працює гуртом. Найактивніші мешканці інколи своїми силами і коштами допомагають з вирішенням дрібних проблем, результат яких є доволі вагомим.

– Скільки мешканців налічує ваша співдружність?

– У нашому гуртожитку сімдесят квартир, площею у вісімнадцять метрів квадратних кожна, проживає в них сто тридцять вісім осіб, переважають люди поважного віку, люди з інвалідністю, а також малозабезпечені сім'ї.

– А який розмір внесків на управління будинком?

– Кожен мешканець сплачує 4 гривні за один метр квадратний.

– Чи є складнощі в роботі на посаді голови ОСББ? Як ви з ними боретесь?

– Звісно, що складнощі були, є і будуть, адже без них і їхнього вирішення не відбувається розвиток. Не кажучи вже про тонкощі організації та керування ОСББ. Важко, але існує лише той ліміт, який ми самі поставимо. Буває інколи, що люди неохоче погоджуються співпрацювати, тоді ми влаштовуємо загальні збори, де на загал виносимо ті чи інші питання, щодо збору коштів, до прикладу. Усе відбувається прозоро. Важко напевно ще й те, що є ще дуже багато проблем, які б дуже хотілось вирішити, але зараз немає можливості. Проте всього досягаємо поступово крок за кроком.

– Які проблеми вам вже вдалось вирішити?

– Як тільки ми вирішили створити ОСББ, перше з чим ми зіштовхнулися – приватизація гуртожитку, адже колись це була власність ВАТ Золочівбуд. Зробили ми це за короткий відрізок часу, не без допомоги міського голови та інших, ще у 2005–2006 рр. Згодом ми вирішили проблему зі світлом, адже у нас був лише один спільний лічильник на усі квартири. Пам'ятаю, говорили, що це один випадок на всю Україну. Через деякий час ми вирішили також проблеми з газовими лічильниками, зуміли установити один на три сім'ї. Усі рахунки за комунальні послуги я особисто ділю, і список вивішую на дошку оголошень, щоб кожен бачив, скільки і за що він повинен сплатити.

Не варто забувати, що ми виграли конкурс ЄС/ ПРОООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду у 2017 році, що дало нам змогу замінити всі вікна, а між поверхами, встановити нові двері. Також ми постійно проводимо різні косметичні заходи, для покращення зовнішнього вигляду гуртожитку: стіни завжди побілені, квіти в дворі посаджені, гойдалки на дитячій зоні завжди помальовані.

– Щодо виграного вами нещодавно конкурсу мікропроектів. Як вам це вдалось і що принесла вам ця перемога?

– Наш гуртожиток постійно бере участь у різноманітних тендерах та конкурсах для вдосконалення та покращення стану будівлі. Зараз ми націлені здобути фінансування на вирішення проблеми з дахом, а також в пошуках варіантів вирішення проблеми з опаленням квартир. Але головне наше досягнення зараз це те, що нещодавно ми виграли мікропроект на реставрацію прибудинкової зони, а саме: реставрацію сходів, що ведуть до гуртожитку, огородження території гуртожитку. Тепер зовні все виглядає охайно, а також стало набагато безпечніше для мешканців будинку. Усі роботи виконали за короткий термін і дуже якісно.

– Хто вам у цьому всьому допомагає і чи є ті кому б вам хотілось подякувати?

– Найперше хочу подякувати міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та його заступнику Богдану Рибасі, котрі підтримують наші ініціативи. Впродовж реалізації проектів нам дуже допомагав інженер-будівельник Тарас Куйбіда. Коли брали участь у Конкурсі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ми б однозначно не справились би, якби не допомога муніципального координатора Христини Піддубної. Цьогоріч на етапі реалізації мікропроекту нас консультувала економіст міської ради Наталія Рептак. Загалом колектив міської ради добре відгукується на запити мешканців. Окрім того, ми всі дуже вдячні підприємцю Василю Кривуцькому, котрий виконував в цьому році у нас роботи. І він особисто, і будівельники, дослухались до наших побажань, допомагали порадами, намагались зробити все для того, щоб мешканці нашого ОСББ були задоволені і зробили роботи дуже якісно і добре. Ми всі дуже щиро дякуємо їм за допомогу та підтримку.





Розмовляла

Ірина КРІКСОН

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