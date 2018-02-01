Хочемо зробити наше подвір'я зразковим

nus.in.ua, 20 вересня 2018, 14:32

ОСББ «Каштан», жителі будинку № 7, що на вул. Героя України Степана Бандери створили у 2005 році. Уже впродовж майже чотирьох років, цим великим об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, яке налічує шістдесят квартир, керує молода, енергійна жінка – Едіта Волянюк. Нещодавно мешканці цього будинку впорядкували територію біля будинку – замостили доріжку та впорядкували клумби. Як їм це вдалось? – запитуємо у голови об‘єднання.

– Наше об‘єднання створене достатньо давно у 2005 році. За попереднього голови було проведено капітальний ремонт даху та встановлені вхідні двері у під‘їзди та вікна. У 2015 році головою обрали мене. Проблем у такому великому будинку є достатньо, і ми потрохи почали їх вирішувати. Одна частина даху протікала, відповідно мешканцям затікала вода у квартири. Недобре були під‘єднані ринви з одного боку будинку, ми найняли майстрів і усунули цю проблему. Оскільки будинок наш побудований у 1970 році, то водяні та каналізаційні труби були в аварійному стані та потребували заміни, а це по три стояки в під‘їзді. І ми замінили повністю всі каналізаційні труби аж до виходу на вулицю.

– Ваші мешканці неодноразова нарікали, що вода затоплює підвал будинку. Чи вдалося врегулювати цю проблему?

– Так, це було великою проблемою. Але нещодавно ми повністю перебудували вхід, демонтували той, що був і облаштували новий, бо всі стічні води з вулиці Міцкевича та з бокових вуличок текли до нас. За рахунок ОСББ ми зробили вхід у підвал, дашок, сходи, зробили вищі бордюри так, щоб вода не потрапляла в підвал. Завдяки Золочівській міській раді, яка пішла нам назустріч, ми замінили бордюри і замостили бруківкою тротуар, рівень підняли вище, щоб вода не затоплювала нас. З ОСББ ми виділили 50 тисяч гривень, міська рада додала нам ще близько 35 тисяч. На сьогодні вже настільки вода не затікає, але все ж вода не має куди діватися, бо немає зливів. Я впевнена, що міська рада нам допоможе вирішити це питання, бо у нас там працюють фахівці. Мені подобається як працює Золочівська міська рада, вони працюють на результат. Завжди буду підтримувати міського голову Золочева Ігоря Гриньківа, заступника Богдана Рибаху.

– У багатьох багатоквартирних будинках проблемою стає електрощитова. Знаю, що у вашому будинку відремонтували щитову.

– У нашому будинку встановили електроконвектори у 2017, оскільки ми відключились від центрального опалення. Провели обстеження електромережі, там все було вже старе, іскрило. Тоді ми повністю все замінили, встановили автоматичні запобіжники на кожен окремий під‘їзд, окремо на коридорне світло.

– Чи хочуть співвласники утеплювати будинок?

– Гарний фасад мені аж сниться, я вже бачу наш будинок з красивим утепленим фасадом. Наразі ми робили те, що нас «пекло», те, що треба було вирішувати терміново. Звичайно наші співвласники хочуть утеплити будинок. Але це майбутня наша перспектива.

– У вашому будинку діють підприємці. Чимало ОСББ нарікають на небажання підприємців долучатися до спільної справи утримання будинку. Дехто навіть може дозволити собі заявити, що не має відношення до будинку чи двору, де веде свій бізнес, котрий його годує. Чи справно підприємці, які мають бізнес у вашому будинку сплачують свої внески на утримання будинку?

– Є три підприємці. Два з них справно сплачуть, третій не дуже… Вони ж розуміють – будинок наш і мусимо утримувати його спільно.

– Чи багато маєте боржників? Адже людям сьогодні непросто, особливо пенсіонерам, яких в будинку дисить багато.

– Ні боржників майже немає. Люди розуміють, що для того, щоб робити ремонтні роботи, потрібні кошти. Є співвласники, котрі платять квартплату раз на півроку, бо їм так зручно. На початках мали одну таку людину, яка не хотіла платити, але для цього в нас є статут, в якому чітко вказано, що по закону людину, яка не платить більше двох місяців можна подавати до суду. Я показала цій людині статут, на другий день кошти були проплачені.

– Зрозуміло, що завершивши одну справу, ОСББ буде йти далі, наводити лад у наступному «куточку». Що плануєте робити далі?

– Оскільки замінили водяні і каналізаційні труби, тепер можемо планувати ремонти у під‘їздах.

– Який тариф у вас встановлено на утримання будинку за квадратний метр? Бо ж вирішуєте багато питань, що боліли жителям впродовж тривалого часу.

– Три гривні за квадратний метр. Це було років п‘ять тому. Ми зібрались разом на зборах, обговорили наскільки швидко ми хочемо змін у будинку і вирішили, що чим більше коштів ми збиратимемо, тим швидше побачимо зміни у будинку. Тому затвердили такий тариф, бо якби збирали по одній гривні, то мало що зробили б.

Я вважаю, що такий тариф дозволив нам багато зробити у будинку. Це, окрім ремонту щитової, каналізаційних та водяних труб, ремонту входу у підвал, ремонт входів у під‘їзди, ремонт сходів, дашків, а тепер ще й вкладання бруківки, порядкування тротуарів. Ми впорядковували клумби. У нас біля будинку стало дуже гарно. Маємо ще багато планів, хочемо зробити наше подвір‘я зразковим.







Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА