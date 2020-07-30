БАРТКІВА ДО СУДУ ПРИВЕДУТЬ ПІД ПРИМУСОМ

Сьогодні відбулось продовжене підготовче засідання у справі обвинувачення громадянина Бартківа у побитті юриста Золочівської міської ради Христини Піддубної.

Деталі розповідає захисник потерпілої Володимир СИДОР:

– Обвинувачений Бартків не з’явився, не з’явився і його захисник. Попереднього судового засідання було подано клопотання захисником про відкладення розгляду справи до закінчення карантину, посилався на Постанову Кабінету міністрів України про карантинні заходи, а фактично просив відкласти справу на невизначений період. Судове засідання було призначено на 14 годину 6 серпня 2020 року, тобто на сьогодні. Як я вже казав ні обинувачений Бартків, ні його захисник на засідання не з’явились. Заслухавши думку прокурора і представника потерпілої суд виніс постанову про застосування щодо обвинуваченого Бартківа приводу, тобто примусового приводу у судове засідання.

Нагадаємо з 19 березня 2020 року і до сьогодні Золочівський районний суд так і не розпочав розгляд кримінальної справи про обвинувачення гр. Бартківа І.М. по факту побиття ним юриста Золочівської міської ради Христини Піддубної під час виконання нею службових обов’язків, зокрема, зупинення самобуду на площі Вічевій.

Нагадаю, 4 листопада 2019 року скандально відомий у Золочеві підприємець Ігор Бартків побив юристку Золочівської міської ради Христину Піддубну. Він вдарив її в обличчя і розсік губу, після цього дівчину госпіталізували у лікарню.

З 19 березня 2020 року судові засідання у цій кримінальній справі під головуванням судді Марії Бакаїм перенесено вже вшосте.

Розгляд цієї кримінальної справи про обвинувачення гр. Бартківа І.М. перебуває на контролі прокурора Львівської області Ірини Діденко.