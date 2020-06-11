Чи коронавірусом можна заразитися лише у Золочівському суді?

– 29 липня шостий раз поспіль не відбулось засідання у справі про обвинувачення Ігоря Бартківа по факту завдання мені, юристу Золочівської міської ради, тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням мною службових обов’язків. Ця справа з 19 березня 2020 року перебуває у провадженні Золочівського районного суду під головуванням судді Бакаїм М. Однак, до цього часу не розпочато навіть розгляд справи. То надходить клопотання від прокурора про перенесення засідання у зв’язку з коронавірусом, то від громадянина Бартківа, то суддя у відпустці, то суддя на лікарняному... Втім, карантин і коронавірус аж ніяк не завадив громадянину Бартківу брати участь у судових засіданнях у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Як юрист, я вірю у правосуддя і в те, що Закон все ж візьме верх у цій справі.– Моєму обуренню немає меж. Майже рік не може розпочатись розгляд справи про побиття моєї колеги Христини Піддубної. Бити жінку – вчинок негідний чоловіка, бити жінку під час виконання нею службових обов’язків це кримінальний злочин. Злочин, який має бути покараним. Мені є незрозумілою позиція Золочівського районного суду, коли шість разів відкладають засідання, щоб затягнути процес. Якщо обвинувачений так боїться коронавірусу, то чого він не дотримується цих пересторог у повсякденному житті, адже його щодня ми бачимо у місті та районі, він відвідує публічні місця, спілкується з великою кількістю людей. За його логікою, що виходить, коронавірусом можна заразитись лише у Золочівському районному суді? Чи все ж причини тут в іншому? Мені дуже прикро за Христину, котра потерпіла і не може добитись справедливості у суді, бо завжди поступає чесно і по Закону. Скільки ще відбуватимуться оті потурання злочинності у нашому місті? Кого ще мають побити, чи чекаємо, не дай Боже, гіршого?Нагадуємо читачам весь перебіг справи.Кримінальне провадження про обвинувачення Бартківа Ігоря Михайловича за ст. 350 ч.2 КК України (справа № 445/434/20) з 05.03.2020 року перебуває в провадженні судді Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В..10.03.2020 року ухвалою судді Бакаїм М.В. призначено підготовче судове засідання у справі на 19.03.2020 року.18.03.2020р. – клопотання Золочівської місцевої прокуратури (З.Курдина) про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 14.04.2020 року.14.04.2020 року – суддя Золочівського районного суду Бакаїм М.В. перебуває у відпустці. Підготовче судове засідання перенесено на 07.05.2020 року.07.05.20250 року підготовче судове засідання не відбулось. Від Золочівської місцевої прокуратури та гр. Бартківа І.М. надійшли клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 26.05.2020 року.25.05.2020 року – клопотання гр. Бартківа І.М. про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 10.06.2020 року.10.06.2020 р. – клопотання гр. Бартківа І.М. про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 на 29.07.2020 р.29.07.2020 р. – суддя Бакаїм перебуває на лікарняному, а громадянин Бартків вчерговий раз не появився у судове засідання та подав клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19. розгляд справи перенесено на 06.08. 2020 р.21.05.2020 та 09. 07. 2020 року незважаючи на карантин та небезпеку поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 гр. Бартків І.М. приймав участь у судовому засіданні в Восьмому апеляційному адміністративному суді у справі за адміністративнимза його позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Департаменту ДАБІ у Львівській області, де третьою особою виступала Золочівська міська рада.