Новини Золочівщини
Чи коронавірусом можна заразитися лише у Золочівському суді?
З 19 березня 2020 року і до сьогодні Золочівський районний суд так і не розпочав розгляд кримінальної справи про обвинувачення гр. Бартківа І.М. по факту побиття ним юриста Золочівської міської ради Христини Піддубної під час виконання нею службових обов’язків, зокрема, зупинення самобуду на площі Вічевій.
Нагадаю, 4 листопада 2019 року скандально відомий у Золочеві підприємець Ігор Бартків побив юристку Золочівської міської ради Христину Піддубну. Він вдарив її в обличчя і розсік губу, після цього дівчину госпіталізували у лікарню.
З 19 березня 2020 року судові засідання у цій кримінальній справі під головуванням судді Марії Бакаїм перенесено вже вшосте.
Розгляд цієї кримінальної справи про обвинувачення гр. Бартківа І.М. перебуває на контролі прокурора Львівської області Ірини Діденко.
Вчора вкотре засідання було перенесено.
Христина ПІДДУБНА, юрист Золочівської міської ради, потерпіла:
– 29 липня шостий раз поспіль не відбулось засідання у справі про обвинувачення Ігоря Бартківа по факту завдання мені, юристу Золочівської міської ради, тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням мною службових обов’язків. Ця справа з 19 березня 2020 року перебуває у провадженні Золочівського районного суду під головуванням судді Бакаїм М. Однак, до цього часу не розпочато навіть розгляд справи. То надходить клопотання від прокурора про перенесення засідання у зв’язку з коронавірусом, то від громадянина Бартківа, то суддя у відпустці, то суддя на лікарняному... Втім, карантин і коронавірус аж ніяк не завадив громадянину Бартківу брати участь у судових засіданнях у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Як юрист, я вірю у правосуддя і в те, що Закон все ж візьме верх у цій справі.
Роман КУШНІР, архітектор Золочівської міської ради, був присутнім під час побиття Христини Піддубної Ігорем Бартківим:
– Моєму обуренню немає меж. Майже рік не може розпочатись розгляд справи про побиття моєї колеги Христини Піддубної. Бити жінку – вчинок негідний чоловіка, бити жінку під час виконання нею службових обов’язків це кримінальний злочин. Злочин, який має бути покараним. Мені є незрозумілою позиція Золочівського районного суду, коли шість разів відкладають засідання, щоб затягнути процес. Якщо обвинувачений так боїться коронавірусу, то чого він не дотримується цих пересторог у повсякденному житті, адже його щодня ми бачимо у місті та районі, він відвідує публічні місця, спілкується з великою кількістю людей. За його логікою, що виходить, коронавірусом можна заразитись лише у Золочівському районному суді? Чи все ж причини тут в іншому? Мені дуже прикро за Христину, котра потерпіла і не може добитись справедливості у суді, бо завжди поступає чесно і по Закону. Скільки ще відбуватимуться оті потурання злочинності у нашому місті? Кого ще мають побити, чи чекаємо, не дай Боже, гіршого?
Нагадуємо читачам весь перебіг справи.
Кримінальне провадження про обвинувачення Бартківа Ігоря Михайловича за ст. 350 ч.2 КК України (справа № 445/434/20) з 05.03.2020 року перебуває в провадженні судді Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В..
10.03.2020 року ухвалою судді Бакаїм М.В. призначено підготовче судове засідання у справі на 19.03.2020 року.
18.03.2020р. – клопотання Золочівської місцевої прокуратури (З.Курдина) про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.
Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 14.04.2020 року.
14.04.2020 року – суддя Золочівського районного суду Бакаїм М.В. перебуває у відпустці. Підготовче судове засідання перенесено на 07.05.2020 року.
07.05.20250 року підготовче судове засідання не відбулось. Від Золочівської місцевої прокуратури та гр. Бартківа І.М. надійшли клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.
Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 26.05.2020 року.
25.05.2020 року – клопотання гр. Бартківа І.М. про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.
Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 10.06.2020 року.
10.06.2020 р. – клопотання гр. Бартківа І.М. про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 на 29.07.2020 р.
29.07.2020 р. – суддя Бакаїм перебуває на лікарняному, а громадянин Бартків вчерговий раз не появився у судове засідання та подав клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19. розгляд справи перенесено на 06.08. 2020 р.
21.05.2020 та 09. 07. 2020 року незважаючи на карантин та небезпеку поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 гр. Бартків І.М. приймав участь у судовому засіданні в Восьмому апеляційному адміністративному суді у справі за адміністративнимза його позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Департаменту ДАБІ у Львівській області, де третьою особою виступала Золочівська міська рада.
Леся ГОРГОТА
Нагадаю, 4 листопада 2019 року скандально відомий у Золочеві підприємець Ігор Бартків побив юристку Золочівської міської ради Христину Піддубну. Він вдарив її в обличчя і розсік губу, після цього дівчину госпіталізували у лікарню.
З 19 березня 2020 року судові засідання у цій кримінальній справі під головуванням судді Марії Бакаїм перенесено вже вшосте.
Розгляд цієї кримінальної справи про обвинувачення гр. Бартківа І.М. перебуває на контролі прокурора Львівської області Ірини Діденко.
Вчора вкотре засідання було перенесено.
Христина ПІДДУБНА, юрист Золочівської міської ради, потерпіла:
– 29 липня шостий раз поспіль не відбулось засідання у справі про обвинувачення Ігоря Бартківа по факту завдання мені, юристу Золочівської міської ради, тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням мною службових обов’язків. Ця справа з 19 березня 2020 року перебуває у провадженні Золочівського районного суду під головуванням судді Бакаїм М. Однак, до цього часу не розпочато навіть розгляд справи. То надходить клопотання від прокурора про перенесення засідання у зв’язку з коронавірусом, то від громадянина Бартківа, то суддя у відпустці, то суддя на лікарняному... Втім, карантин і коронавірус аж ніяк не завадив громадянину Бартківу брати участь у судових засіданнях у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Як юрист, я вірю у правосуддя і в те, що Закон все ж візьме верх у цій справі.
Роман КУШНІР, архітектор Золочівської міської ради, був присутнім під час побиття Христини Піддубної Ігорем Бартківим:
– Моєму обуренню немає меж. Майже рік не може розпочатись розгляд справи про побиття моєї колеги Христини Піддубної. Бити жінку – вчинок негідний чоловіка, бити жінку під час виконання нею службових обов’язків це кримінальний злочин. Злочин, який має бути покараним. Мені є незрозумілою позиція Золочівського районного суду, коли шість разів відкладають засідання, щоб затягнути процес. Якщо обвинувачений так боїться коронавірусу, то чого він не дотримується цих пересторог у повсякденному житті, адже його щодня ми бачимо у місті та районі, він відвідує публічні місця, спілкується з великою кількістю людей. За його логікою, що виходить, коронавірусом можна заразитись лише у Золочівському районному суді? Чи все ж причини тут в іншому? Мені дуже прикро за Христину, котра потерпіла і не може добитись справедливості у суді, бо завжди поступає чесно і по Закону. Скільки ще відбуватимуться оті потурання злочинності у нашому місті? Кого ще мають побити, чи чекаємо, не дай Боже, гіршого?
Нагадуємо читачам весь перебіг справи.
Кримінальне провадження про обвинувачення Бартківа Ігоря Михайловича за ст. 350 ч.2 КК України (справа № 445/434/20) з 05.03.2020 року перебуває в провадженні судді Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В..
10.03.2020 року ухвалою судді Бакаїм М.В. призначено підготовче судове засідання у справі на 19.03.2020 року.
18.03.2020р. – клопотання Золочівської місцевої прокуратури (З.Курдина) про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.
Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 14.04.2020 року.
14.04.2020 року – суддя Золочівського районного суду Бакаїм М.В. перебуває у відпустці. Підготовче судове засідання перенесено на 07.05.2020 року.
07.05.20250 року підготовче судове засідання не відбулось. Від Золочівської місцевої прокуратури та гр. Бартківа І.М. надійшли клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.
Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 26.05.2020 року.
25.05.2020 року – клопотання гр. Бартківа І.М. про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.
Клопотання задоволено, підготовче судове засідання відкладено на 10.06.2020 року.
10.06.2020 р. – клопотання гр. Бартківа І.М. про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 на 29.07.2020 р.
29.07.2020 р. – суддя Бакаїм перебуває на лікарняному, а громадянин Бартків вчерговий раз не появився у судове засідання та подав клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із карантином та недопущенням поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19. розгляд справи перенесено на 06.08. 2020 р.
21.05.2020 та 09. 07. 2020 року незважаючи на карантин та небезпеку поширення інфекційної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 гр. Бартків І.М. приймав участь у судовому засіданні в Восьмому апеляційному адміністративному суді у справі за адміністративнимза його позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Департаменту ДАБІ у Львівській області, де третьою особою виступала Золочівська міська рада.
Леся ГОРГОТА
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