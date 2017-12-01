Золочівська громада 61 день протестує проти корупції та беззаконня (відео)

nus.in.ua, 13 липня 2018, 16:10

61-й день мирної акції #молотмаєсилу. Інспекція ДАБІ надіслала черговий документ, яким зобов'язує Бартківа-Душніцького усунути порушення в законодавстві, тобто ліквідувати самобуд. 6 липня відбулось засідання Львівського апеляційного суду. Суд не задовільнив позов Бартків-Душніцького (про відвід судді з тих причин, що начеб-то юрист міської ради є родичкою судді) і справа знову повернулась у Золочів. Ми ж щодня і надалі збиратимемось тут, щоб мирно стукати молотами по беззаконню та корупції.