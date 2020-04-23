У Золочеві робота кипить у всіх напрямках

– Кожного разу, коли відвідую Золочів, дивуюсь змінам, які тут відбуваються. Сьогодні оглянув хід робіт на об'єктах соціально- економічного розвитку, які реалізуються на цих територіях у співфінансуванні з обласним та державним бюджетами. Робота кипить у всіх напрямках. І це заспокоює та вселяє надію. Для мене є дуже важливим на власні очі побачити об’єкти інфраструктури, які потребують вливання коштів обласного та державного бюджетів. Сьогодні вражений двома стадіонами у Золочеві і тепер точно розумію, що тут потрібна допомога обласного бюджету. Я вже собі вимальовую як гарно виглядатиме стадіон, який є у центральній частині Золочева. Відвідав будівництво спортивного майданчика біля першої школи, ознайомився із реалізацією проєктів місцевих ініціатив у міському парку. Дуже важливим є завершити ті проєкти, котрі реалізовуються за кошти ДФРР – Золочівська районна лікарня і площа Вічева. При мудрому керівництві містом і районом, при підтримці обласного керівництва можна багато зробити для своїх громад. Важливо, що в умовах пандемії ми не зменшуємо темпи і спільно та впевнено реалізовуємо все заплановане.– За час роботи у Золочівській міській раді (а це вже 10 років на посаді міського голови, а до того працював заступником міського голови) бачив різних посадовців різного рівня. Одні були дуже величні і до них годі було доступитись, інші – більш відкриті. Що мені імпонує у відносинах із Львівською обласною державною адміністрацією, так це те, що голова і заступники є дуже відкритими і доступними. У тому сенсі, що у будь-який час з ними можна сконтактувати по телефону, можна порадитись. Я тим ніколи не зловживав, але отака відкритість багато про що говорить. Якщо говорити про Івана Собка, то це дуже професійний чоловік. Він дуже добре відчуває місцеве самоврядування, тому що є обласним депутатом, опікується багатьма громадами і тривалий час працював у конкурсі місцевих ініціатив. Мені здається, він оцю всю проблематику місцевих громад, котрі мають багато проблем і не мають на це фінансових ресурсів, дуже добре розуміє. Іван Михайлович, розглянувши тисячі проєктів, котрі подавались на конкурс місцевих ініціатив, сьогодні може характеризувати, думаю, будь-яку територію Львівщини. Він один з найбільш професійних людей в облдержадміністрації і дуже фахово дивиться на речі. Перебуваючи у Золочеві, він оглянув проєкти соціально-економічної інфраструктури, ми обговорили питання підготовки міста до Дня Незалежності України. Але, безперечно, основною темою розмови були наші найбільші проєкти. Мені приємно, що він сьогодні в голові тримає цифри нашого основного проєкту – реконструкції площі Вічевої. Сьогодні він питає про терміни, питає чим допомогти. Я не зустрічав ще людей рівня посадовців області, котрі самі приїжджають і питають, чим допомогти.Фото автора