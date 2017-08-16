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На вулиці Академіка Павлова ремонтують тротуар

nus.in.ua, 18 серпня 2017, 16:47
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На вулиці Академіка Павлова ремонтують тротуар

У Золочеві розпочато капітальний ремонт тротуару по вул. Ак. Павлова.
Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:
– Тротуар на вул. Ак. Павлова тривалий час був у незадовільному стані. Проте тут щодня проходять сотні людей до лікарні, церкви, школи. Тут доволі насичений автомобільний рух. І потреба у його капітальному ремонті була нагальною. Саме тому вирішили брати участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради, залучивши кошти міського бюджету та громади міста. Дуже тішусь, що наш проект здобув перемогу і невдовзі золочів‘яни крокуватимуть новим тротуаром.

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