На вулиці Академіка Павлова ремонтують тротуар

nus.in.ua, 18 серпня 2017, 16:47

У Золочеві розпочато капітальний ремонт тротуару по вул. Ак. Павлова.

Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:

– Тротуар на вул. Ак. Павлова тривалий час був у незадовільному стані. Проте тут щодня проходять сотні людей до лікарні, церкви, школи. Тут доволі насичений автомобільний рух. І потреба у його капітальному ремонті була нагальною. Саме тому вирішили брати участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради, залучивши кошти міського бюджету та громади міста. Дуже тішусь, що наш проект здобув перемогу і невдовзі золочів‘яни крокуватимуть новим тротуаром.



