Новини Золочівщини 12:07, 18 березня 2020 9 0 ЗАБОРОНЕНО ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 3 квітня 2020 року

Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19) інформує. Шановні громадяни, у зв’язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19 доводимо до відома про те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» заборонено з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласного сполучення (крім перевезення легковими автомобілями). Повідомляємо, що виконання вищевказаної постанови є обов’язковим на всій території України. У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення

Gazeta Фото: НУС

Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19) інформує.





Шановні громадяни, у зв’язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19 доводимо до відома про те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» заборонено з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласного сполучення (крім перевезення легковими автомобілями). Повідомляємо, що виконання вищевказаної постанови є обов’язковим на всій території України.

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення деяких змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) вводиться адміністративна та кримінальна відповідальність у вигляді накладення штрафів, обмеження або позбавлення волі за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм.

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