Новини Золочівщини
17:19, 21 червня 2020
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Керівником Золочівської районної організації ВО «Свобода» обрали Лесю Чучман

Керівником Золочівської районної організації ВО «Свобода» обрали Лесю Чучман
Gazeta
Фото: НУС
У неділю, 21 червня 2020 року, відбулися збори Золочівської районної організації ВО «Свобода», на яких було прийнято рішення провести перереєстрацію членів районної організації та відбулося переобрання керівника районної організації. Керівником Золочівської районної організації ВО «Свобода» обрали Лесю Чучман, яка є діючим депутатом Золочівської міської ради.
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