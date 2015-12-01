Цікава сесія Золочівської районної ради

nus.in.ua, 17 червня 2019, 20:12

Минулого тижня відбулася XLI (позачергова) сесія Золочівської районної ради. На сесії депутати прийняли рішення із ряду питань фінансового та соціально-економічного характеру, які спрямовані на забезпечення належного функціонування установ і організацій району.

Велику увагу сесія приділила прийняттю звернень до контролюючих та правоохоронних органів. Оскільки, депутатів районної ради турбує те, що вже минуло півроку, як заступник голови районної ради Андрій Васильович Леськів (депутатська фракція ВО «Свобода») перебуває на лікарняному. За цей період йому було видано 9 листків непрацездатності на 137 днів.

А розпочалася ця історія цікавим фактом, коли на позачерговій XXXIII сесії Золочівської районної ради 7 грудня 2018 року депутати ради прийняли рішення «Про дострокове припинення повноважень без припинення повноважень депутата ради та звільнення з посади заступника голови Золочівської районної ради Львівської області Леськіва Андрія Васильовича». Перебуваючи на засіданні 7 грудня 2018 року, А. В. Леськів приховав, з невідомих мотивів, факт перебування на лікарняному до моменту прийняття рішення сесією, оголосивши, що на лікарняному, під час прийняття рішення.

Крім цього, не менш цікавим є те, що 5 червня 2019 року мало відбутися звільнення свободівця А. В. Леськіва з займаної посади у зв’язку зі скороченням посади заступника голови Золочівської районної ради, а 3 червня 2019 року в першій половині дня А. В. Леськів телефоном повідомив у приймальню районної ради про те, що він знову перебуває на лікарняному.

З трибуни районної ради, на вимогу депутатів, було озвучено, що за період 2018–2019 років Андрій Васильович Леськів перебував на лікарняному 150 днів, за які йому була нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності у сумі 157 880,74 грн. З обуренням виступив депутат Михайло Гетьманчик, відмітивши, що якщо розділити цю суму по днях, то виходить, що простому пенсіонеру потрібно чекати десь місяць на те, що Андрій Васильович отримує за один день.

Також зазначимо, що Андрій Леськів не оминув нагоди скористатись своїм правом на щорічну відпустку. Якщо говорити про фінансовий бік, то за 30 календарних днів йому нараховано відпускних 30885,90 грн. та матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 17 345,26 грн. З цієї суми утримано 18% податку на прибуток в сумі 8681,61 грн., військовий збір 1,5% – 723,47 грн, профспілкові внески 1% – 482, 31 грн. Отож на руки він ще отримав 38 343,77 грн.

Проаналізувавши усі факти, депутати засумнівалися у реальності захворювань А. В. Леськіва та прийшли до висновку, що так зване перебування на лікарняному більше схоже на намагання уникнути звільнення з посади заступника голови районної ради.

Тому депутати Золочівської районної ради вирішили звернутися до прокуратури Львівської області та Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Львівській області щодо перевірки законності оформлення та обґрунтованості видачі і продовження листків непрацездатності медичними закладами заступнику голови Золочівської районної ради, представнику ВО «Свобода», Андрію Васильовичу Леськіву, нарахованих та виплачених сум лікарняних виплат за період 2018–2019 роки. Адже, це все кошти платників податків. Слід тільки сподіватися, що після перевірки буде розставлено усі крапки над «і».



Віктор Олійник,

«Громадянська позиція»,

Леся Горгота,

«Об’єднання Самопоміч»

Данія Дзядига,

БПП «Солідарність»,

Станіслав Федина,

ВО «Батьківщина»

Ігор Цибрій,

«Народний Контроль»

Василь Ляшовський,

«УКРОП»

Степан Слобода,

Радикальна партія Ляшка