Звернення депутатів Золочівської районної ради VІІ демократичного скликання

nus.in.ua, 27 грудня 2018, 14:38

7 грудня 2018 року, у день місцевого самоврядування, відбулось друге засідання ХХХІІІ (позачергової) сесії Золочівської районної ради, під час якого депутати приступили до розгляду питання про відставку з посади заступника голови Золочівської районної ради Андрія Леськіва. Питання було включено до порядку денного позачергової сесії 4 грудня 2018 року. Депутати Золочівської районної ради діяли виключно в рамках ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту Золочівської районної ради. Напередодні це звернення підписали 17 депутатів від різних фракцій (для включення у порядок денний сесії потрібно лиш 12 голосів, тобто третину від загального складу ради).

Перед голосуванням із заявою виступив Андрій Леськів, котрий заявив, що його відставка це – «реванш партії регіонів» і, що фракція ВО Свобода» участі у голосуванні не братиме.

За відставку заступника голови Золочівської районної ради проголосувало 22 депутати. Один із депутатів, котрі приймали участь у таємному голосуванні висловився проти.

З таким голосуванням не погодився Андрій Леськів та закликав активістів блокувати трибуну Золочівської районної ради. Юрист Золочівської районної ради наголосив на тому, що такі дії розцінюються як перешкоджання роботі державного органу, а також на тому, що якщо Андрій Васильович вважає, що дії депутатів є неправомірними може оскаржувати їх у судовому порядку. У той же час Андрій Леськів заявив, що з учорашнього дня, тобто з 6 грудня, він перебуває на лікарняному, хоча фізично на хворого він аж ніяк не виглядав.

Врешті депутати поіменним голосуванням затвердили своє рішення про відставку.

Згодом у соціальних мережах появилось звернення Андрія Леськіва, в якому Андрій Васильович рішення депутатів називає «злучкою» більшості депутатських фракцій з партією регіонів. Також А. В. Леськів заявив, що депутати Золочівської районної ради хочуть «завалити» медичну реформу та й районну медицину в цілому.

Депутати Золочівської районної ради VІІ демократичного скликання обурені такими заявами. До складу Золочівської районної ради VІІ демократичного скликання не увійшло жодного депутата від колишньої партії регіонів. У той же час хочемо нагадати, що сам Андрій Леськів прийшов до влади у 2010 році завдяки підтримці партії регіонів. Також нагадаємо, що ВО «Свобода» у цей період активно співпрацювала із партією регіонів і у Золочівській міській раді, про що свідчить посада секретаря виконкому Золочівської міської ради, яку займав свободівець, та їх злагоджене голосування у цей період в обох радах.

Що стосується медицини у Золочівському районі, то нагадаємо усім, що рішення про виділення коштів на медичну галузь (а їх у цій каденції було виділено чи не найбільше за всі роки незалежності України), приймались більшістю від загального складу депутатів Золочівської районної ради, а не одноосібно Андрієм Леськівим. Депутати Золочівської районної ради завжди з розумінням ставились до потреб медичної галузі і систематично підтримували впровадження медичної реформи. То ж ці твердження є недоречними та маніпулятивними.

Вимагаємо спростування інформації про співпрацю депутатського корпусу Золочівської районної ради VІІ демократичного скликання із партією регіонів та твердження про навмисне гальмування медичної реформи та перешкоджання роботі медичних працівників, відповідно до чинного законодавства України.

Також вимагаємо вибачення перед депутатським корпусом з трибуни Золочівської районної ради.

Станіслав Федина,

ВО «Батьківщина»

Василь Ляшовський,

ПП Українське об’єднання патріотів «УКРОП»,

Ігор Цибрій,

ПП «Народний контроль»,

Олександра Фуртак,

Радикальна партія

Олега Ляшка,

Леся Горгота,

ПП «Об’єднання

«Самопоміч»

Данія Дзядига,

Блок Петра Порошенка

«Солідарність,

Володимир Зубар,

Народний рух України,

Віктор Олійник,

ПП «Громадянська позиція»