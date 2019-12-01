ПОМЕРЛО ПРОВОДОВЕ РАДІО, АБО ЧИ ПОВЕРНУТЬ КОШТИ У БЮДЖЕТ РАЙОНУ?

nus.in.ua, 18 грудня 2019, 17:38

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення остаточно відмовила КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» у видачі ліцензії.

Кілька номерів тому ми писали вже на сторінках нашого часопису про те, що Золочівське радіомовлення з 23 березня 2019 року діє (тобто робить вигляд, що здійснює діяльність) без ліцензії. А минулого тижня на засідання постійних депутатських комісій, що передують сесії Золочівської районної ради було представлено «Програму підтримки КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», якою передбачалось виділення коштів з районного бюджету у сумі 320 тисяч гривень на 2020 рік. Також в. о. керівника редакції Юрій Даниленко пропонує ввести в редакцію ще одну штатну одиницю. Та за такі кошти можна, приміром, замостити шкільне подвір’я другої школи, чи поремонтувати половину даху школи або житлового будинку (до речі, вартість робіт із відновлення даху будинку, котрий минулого тижня було знищено пожежею становить 609 тисяч гривень), чи освітити вулицю у селі. То що виходить, наглість – друге щастя? Чи вже настільки знахабніли, що мають депутатів за дурнів? На щастя, депутати Золочівської районної ради керувались в цьому питанні здоровим глуздом і клопотання про ще одного штатного працівника та 320 тисяч гривень з районного бюджету відхилили до розгляду питання діяльності КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» по суті.

А в цей час Національна рада з питань телебачення та радіомовлення під час чергового засідання 5 грудня 2019 року остаточно відмовила у видачі ліцензії КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області».

Чому відмовила? У рішенні Нацради з питань телебачення та радіомовлення подано перелік зауважень із 15 пунктів (рішення додаємо для ознайомлення), котрі очевидно фахівець мав би зазначити правильно. Тут слід зробити наголос на слові «фахівець». Також в цьому рішенні зазначається «Суб’єкта господарювання поінформовано про недоліки до заявних документів листом від 16 липня 2019 року за вих. № 17/1311 і неодноразово в телефонному режимі». То ж тут знову виникає питання: а чим займався в. о. керівника районного радіомовлення весь цей час, що не спромігся усунути зазначені недоліки? Чи може зарплата в одинадцять тисяч гривень з районного бюджету не передбачає виконання таких обов‘язків?



Леся ГОРГОТА, депутат

Золочівської районної ради, редактор часопису

«Наша українська справа»