Жимолость: ням-ням

Традиційно на своїх присадибних ділянках ми вирощуємо звиклі для нас ягоди – полуниці, порічки, смородину. Сьогодні розкажемо про дуже ранню та малознайому нам ягоду. Знайомтесь – жимолость. А нашим співрозмовником буде маленький господар, або як він сам себе називає, майбутній міський голова, Богданчик Гриньків. Не дивлячись на юний вік, йому скоро вісім років, Богданчик допомагає батькові в саду в усьому.– У нашому садку ростуть сім кущів маленьких ягід жимолості, – розповідає Богданчик. – Вони достигають найпершими, скоріше за полуницю, ще в травні. Ягідки на кущиках мають різний смак. Є солоденькі, є трішки кислі. Тато каже, що різні сорти мають різний смак. А всіх сортів є аж сто вісімдесят. Їстівних з них – тільки двадцять. Мені більше смакують солоденькі, а моя сестричка у «Вернісажі» ягоди жимолості додає до коктейлю. Коктейль з жимолості – просто ням-ням. Я розкажу вам деякі секретики, які треба знати, щоб у вас також були ягідки жимолості.Перше. Як правильно посадити кущик? Для цього ми копаємо ямку метр на метр і метр в глибину. В цю ямку ми кладемо багато всього: компост з перегнилої травички, яку ми складаємо на купки, коли прополюємо грядки, кидаємо дрібні сухі гілочки. Даємо в перемішку багато гною. Ще привозимо з соснового лісу колючки, які облетіли з дерев, кору, шишки. Зверху все це присипаємо землею і садимо кущик жимолості. Чому так багато всього? Бо тато каже, що кущ тут ростиме до двадцяти років і має вирости великий, тому йому потрібно достатньо поживних речовин.Друге. Щоб було багато ягід, потрібно, щоб було два-три різних сорти, які цвітуть в один час. Буде перехресне запилення. Буде багато ягід. Це – важливо. Це – секретик.Третє. Садіть найкращі сорти. Тато радить сорт «Фіалку». Ягідки великі, смак – кисло-солодкий. Сорт «Велетень» або «Дочка велетня» дають ягідки найбільші від інших сортів. Купуйте, вирощуйтете, смакуйте. А ще є багато секретиків. Але більш етальноо поділюсь з вами, кого це цікавить, за морозивом. До мене не додзвонитесь. Телефон мені поки що не дозволяють, бо люблю багато мультиків дивитись. Через те пишіть до тата на Фейсбук, або в редакцію газети «Наша українська справа». До наступних зустрічей. Ваш Богданчик.