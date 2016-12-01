Відчуття радості, гордості, вдячності і смутку

nus.in.ua, 17 червня 2019, 20:32

Цієї чарівної літньої пори свої перші випускні бали святкують найстарші вихованці дитячих садочків – майбутні першокласники. Неймовірно тепле і зворушливе свято відбулось минулого тижня у ДНЗ № 7 «Веселка». Паняночки у пишних сукнях та юні джентльмени у краватках та метеликах влаштували для вихователів та батьків справжній концерт з чудовими піснями, віршиками про дитячі роки в садочку і мріями про майбутні професії, милими дитячими піснями та танцями. До святкування активно долучились і батьки, котрі співали пісні, декламували вірш-молитву. Справжнім подарунком для діток стала постановка казки «Ріпка» у виконанні їхніх батьків. Свої найкращі роки дитинства діти провели із найдорожчими вихователями Галиною Дутчак та Галиною Назар, музичним керівником Іриною Басараб та помічником вихователя Емілією Федчук. Саме їх вони згадуватимуть усеньке літечко, ще не один рік сумуватимуть за ними у школі.

Зі словами вдячності, з побажаннями Божого благословення звернувся до усіх отець Юрій Галабуда, донечка котрого теж в цей день переступала поріг у нове життя:

– Сьогодні ця мить переповнена різними почуттями. В цій миті є дуже багато радості, гордості за наших випускників, відчуття вдячності, відчуття смутку... Наші дітки вступають у доросле життя. Життя, де вже не буде такого гарного і м’якого ліжечка, такої милої подушки і теплої ковдри, де вже не буде таких смачних оладок, які вміють пекти лише у садочку. А буде трохи інше життя. За ті багато років, котрі ви присвятили нашим дітям, дорогі працівники садочку, вихователі, ми безмежно вдячні. Ви зробили все для того, щоб ми гордилися нашими дітьми. Насправді, ми їх привели таких плаксивих, а забираємо, співучих, балакучих, розумних, сміливих, талановитих, красивих. Хай Господь Вам віддасть сторицею за вашу любов, котру ви несете у серцях.

Торкнулось свято і родини міського голови Ігора Гриньківа, адже у цей день прощався із дитячим садочком його наймолодший син Богданчик.

– Червень є багатим на гарні події. Вулицями міста пройдуть наші випускники, а сьогодні ми маємо цих маленьких випускників. Для когось із вас це перший такий випускний. Для нас з дружиною Лесею це вже третій. Тут виховувалась наша Марічка. Пам’ятаю, як вона плакала, коли ми її залишали. Виховувались тут Михайлик і Володя, котрі цього року садили тут, на подвір’ї садочку, ялини. А тепер – Богданчик. Мені, як батькові, дуже приємно. У Марічки підростає маленька Софійка, котра теж буде виховуватись у цьому по-домашньому затишному садочку... Сказати просто «дякую», це – не сказати нічого. Через те – низький уклін вам за ваше сердечне тепло.

– Сьогодні зворушливе та урочисте свято в житті дітей та їх батьків. Воно красиве, але водночас і сумне, бо вам доводиться прощатись із безтурботним дитинством. Я бажаю, щоб ваше доросле життя було сповнене яскравими враженнями і подіями, і щоб ваші дитячі мрії обов’язково збулись. Скоро ваші іграшки замінять підручники, у вас з’являться нові друзі-однокласники, але я хочу вас попросити, щоб ви ніколи не забували своїх вихователів та нянечок, які з таким трепетом учили вас гратись, вирізати, малювати, клеїти та ліпити. У вас було чудове свято. Я бажаю усім миру, добра, злагоди і терпіння, – звернулась до присутніх завідувачка ДНЗ № 7 «Веселка» Неля Миколаївна Грицина.

Стоголосо лунало наше давнє українське «Многая літа» вихователям, дітям та батькам.





Леся ГОРГОТА

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