НАКЛЕПНИК – ДИЯВОЛ (рим. 5) ІХ Заповідь Божа: «Не свідкуй неправдиво, або не роби наклепу»

nus.in.ua, 21 грудня 2017, 14:58

Засуджуємо винного, а наклепи робимо невинними. Найстрашніша – злоба, а наклепник – диявол.

Пишу ці рядки з метою достукатися до сумління тих, хто завідомо поширює неправдиву інформацію, хто умисно робить наклеп, мабуть не усвідомлюючи невідворотності покарання за свої дії.

Інформаційний портал «Варіанти» поширив статтю під назвою «Мер Золочева Гриньків прикупив новий офіс у місті». У статті зазначається, що у мене два офіси у Золочеві пл. 10, 4 кв. м та 19, 4 кв. м (останній придбано у 2016 році). Це – неправда. Але доля правди в тому таки є. Мені дійсно належить офіс на бульварі Сковороди у м. Золочеві пл. 19, 4 кв. м. Зацікавлені можуть отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та переконатись, що це правда. У моїй декларації це приміщення також є зазначено. У декларації також зазначено, що це приміщення на вулиці Сковороди придбано ще у 2011 році, а не в 2016 році. Договір купівлі-продажу посвідчений нотаріусом А. Д. Плотицею 22 лютого 2011 року. Яку мету переслідують наклепники, коли пишуть, що «мер прикупив новий офіс у 2016», можна лише здогадуватись.

Наступне – це справа захоплення частини площі Вічевої, бульвару Сковороди у Золочеві та проведення там незаконного будівництва. Наклепи та чергова спроба ввести громаду міста в оману.

27 вересня 2017 року громадянин І. М. Бартків публічно заявив, дослівно: «Величезна земельна ділянка біля кінотеатру належить меру і він хоче зробити дорогу попри сходи кінотеатру до своєї майбутньої будівлі. Тут він хоче будувати». Чергова цинічна брехня – наклеп.

12 грудня 2017 року громадянин І. М. Бартків заявив цю брехню ще раз публічно під час судового засідання Вищого адміністративного суду України. Яку мету переслідує цей наклепник? Замаскувати свою незаконну діяльність під начебто особистий конфлікт зі мною. А правда тут ось в чому. По-сусідству із будівлею кінотеатру є земельна ділянка, однак, вона належала і належить нині на праві приватної власності відомому підприємцю нашого міста Сергію Вереді. Бажаючі можуть про це без особливих труднощів отримати дані з реєстру про право власності Вереди С. на земельну ділянку по вул. Сковороди, 6 у м. Золочеві. Сам Сергій Вереда дуже обурений цією брехнею.

16 грудня 2017 року громадянин Бартків І. М. виступив із заявою, що «12 грудня 2017 року у м. Києві Вищий адміністративний суд України підтвердив рішення Золочівського районного суду про реконструкцію кінотеатру». Що за рішення суду про реконструкцію кінотеатру? І як суд міг це підтвердити? Знову громадянин Бартків І. М. бреше! Хоча доля правди в цій брехні все ж є. Дійсно, 12 грудня 2017 року відбулось засідання Вищого адміністративного суду України і судова колегія скасувала раніше прийняту Постанову Львівського апеляційного адмінсуду та повернула справу на повторний розгляд до Львівського апеляційного адміністративного суду. Отже, справу «Золочівська міська рада – гр. Бартків про законність видачі містобудівних умов (документ, необхідний для проектування) повторно розглядатиме Львівський апеляційний адміністративний суд. І це лише провадження по одній справі за участю Золочівської міської ради, гр. Бартківа І. М. та інших осіб з приводу спроби захоплення частини площі Вічевої та бульвару Сковороди у Золочеві.

Є ще три інших справи:

– Золочівська міська рада, гр. Бартків І. М., державний реєстратор – справа про незаконну перереєстрацію частини земельної ділянки на площі Вічевій – бульварі Сковороди (знаходиться на розгляді Вищого адміністративного суду України за скаргою гр. Бартківа І. М.);

– справа за позовом Золочівської міської ради до гр. Бартківа І. М. про захист права власності шляхом усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою на пл. Вічевій, бульв. Сковороди (про знесення самобуду);

– справа за позовом Золочівської міської ради до гр. Душніцького М. Я., третя особа гр. Бартків І. М. про визнання незаконною та скасування реєстрації права власності на земельну ділянку та витребування її з чужого незаконного володіння. (Душніцький М. Я. – це та особа, котрій гр. Бартків І. М. встиг перепродати земельну ділянку після незаконного отримання її у власність через судові рішення без відома Золочівської міської ради).

І якщо громадянин Бартків І. М. не спростує наклепу на мене, то буде ще одна справа – мій позов про зобов‘язання його спростувати брехливі відомості.

Чітко усвідомлюю, що мені та депутатам Золочівської міської ради громада міста довірила відповідальність за стан справ у місті і, делегуючи цю відповідальність, мешканці надіються і на нашу принципову позицію по відстоюванню їх інтересів, в тому числі в частині захоплення громадянином Бартківим І. М. площі Вічевої та бульвару Сковороди.

Мусимо пам‘ятати усі, згода будує, а незгода, ненависть, брехня і наклепи руйнують. Не перестаю вірити, що Ігор Бартків зрозуміє, що не зможе бути по-справжньому щасливим, якщо в нього не буде добрих стосунків з іншими людьми, якщо вперто подовжуватиме протиставляти себе громаді. Зрозуміє, що безчесні судді, котрі спричинились до самозахвату площі та подальші судові тяжби, брехня і наклепи лише «вихолощують» його людяність, віддалятимуть все дальше орієнтири його щастя, бо є інший суд – Суд Божий, де збрехати не вдасться.

В кінцевому результаті – те, до чого тягнеться кожен із нас – це і є міра нашого щастя. Старайтесь жити по правді. Любіть ближніх, робіть добро і будьте по-справжньому щасливими.









Ігор ГРИНЬКІВ,

міський голова Золочева