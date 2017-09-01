А молотки тримаємо напоготові

nus.in.ua, 7 грудня 2018, 17:05

28 листопада 2018 року Верховний Суд України постановив відмовити гр. Бартківу І. М. у задоволенні касаційної скарги на рішення Львівського апеляційного адміністративного суду в справі про незаконну реєстрацію за Бартківим землі на площі Вічевій в м. Золочеві.

Про перебіг подій у цій резонансній справі, яку золочів’яни називають «Бартків проти громади міста» розмовляємо з юристом міської ради Христиною Піддубною:

– Христино, прокоментуй пересічному читачеві суть вищевказаного рішення Верховного суду України.

– Як тільки ми дізналися, що суддя Львівського окружного адміністративного суду (Гулкевич І. З.) ухвалила незаконну постанову та зобов’язала державного реєстратора зареєструвати за гр. Бартківим І. М. на праві власності 0,30 га землі на площі Вічевій в м. Золочеві, фактично подарувала йому землю вартістю у декілька мільйонів гривень – відразу оскаржили таке рішення до Львівського апеляційного адміністративного суду. До честі суддів цього суду – Запотічного І. І., Довгої О. І., Затолочного В. С., суд прийняв законне рішення та скасував незаконну оборудку із землею, відновив право Золочівської громади. За перебігом цих подій кожного дня ми слідкували під час тривалої акції протесту під самобудом на пл. Вічевій. Ми привернули увагу громадськості, ЗМІ, політиків, іноземних дипломатів до цього кричущого порушення Закону. Про це правопорушення говорили на засіданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Вважаю, Верховний суд України прийняв законне та обґрунтоване рішення, згідно з яким відмовив гр. Бартківу І. М. і поставив крапку у цій справі. Отже, «перед Законом усі рівні», – саме так написано послом Королівства Бельгії Люком Якобсом на одному з молотків, якими символічно стукали в стіни самобуду мешканці міста.

– Як далі розвиватимуться події щодо самобуду, коли вже розберемо його повністю?

– Із червня 2017 року Золочівський районний суд Львівської області ніяк не може розглянути справу за позовом міської ради до Душніцького М. Я., котрому Бартків І. М., начебто, перепродав нашу землю, і причин тут багато. Міська рада озвучила публічно свою позицію щодо причетності голови Золочівського районного суду Сивака В. М. до незаконного переходу у власність гр. Бартківа І. М. землі. Ще раніше Верховний суд України підтвердив, що суддя Сивак В.М. прийняв незаконну постанову в іншій справі за позовом Бартківа І. М. до відділу містобудування та архітектури Золочівської РДА, яку Золочівська райдержадміністрація чомусь навіть не оскаржувала. Отже, як цей клубок не старались заплутати «спритні ділки», недоброчесні судді та корупційні чиновники – правда візьме верх. Позиція міської ради є чіткою і законною: повернути у власність громади землю і розібрати самобуд. Саме зараз доречно повторити слова нашого Патріарха всієї Руси – України Філарета про те, що «якщо з нами – правда, то з нами – Господь Бог». Міський голова каже, що маємо наполегливо, в законний спосіб добиватись правди, а молотки завжди тримати напоготові…

Розмовляла Леся ГОРГОТА