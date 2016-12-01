Незаконну добудову треба валити

nus.in.ua, 14 тра 2018, 16:35

Бурхливо розвивались вчора події на площі Вічевій. Всупереч рішенню Золочівського районного суду щодо заборони проводити «будь-які будівельні та підготовчі роботи», зловмисники все ж продовжують самочинне будівництво і «торговий об‘єкт» на незаконно захопленій земельній ділянці росте, мов на дріжджах. Будівництво в основному ведеться по ночах, про що ми неодноразово писали. Вчора, скориставшись тим, що цей день вихідний, будівельні роботи здійснювали відкрито. Звісно, що у зв‘язку з цим було викликано поліцію. І не один раз! А декілька! За першим разом до приїзду поліції «майстри» встигли залишити місце роботи. Чи то їх попередили про виїзд поліції, чи то так, як кажуть у народі, «приспічило». Але роботи на час виклику вже не проводились. А за якусь годину робітники знову взялись за своє. І знову було викликано поліцію. На цей раз будівельники поводились зухвало, поліцейські оглянули здалеку, не допитавши самих порушників, склали протокол і залишили місце злочину, мовляв, проводиться слідство… Було зрозуміло, що численні звернення до Золочівського відділу поліції не дають жодного результату. Бездіяльність поліції втомила всіх.

А тим часом телефон міського голови не змовкав. Телефонували золочів‘яни і скаржились на дії громадянина Бартківа, дивувались бездіяльністю поліції. І міський голова з депутатами все ж прибули на місце незаконного будівництва та… розвалили огорожу на площі Вічевій й зупинили на якийсь час продовження робіт.

Звертаючись до громади, міський голова Ігор ГРИНЬКІВ пояснив свій вчинок:

– Зловмисники продовжують незаконні роботи і дальше продовжують захоплювати площу Вічеву. Це неправильно. Завтра має бути судове засідання. Але зловмисникам, які вкрали нашу площу, байдуже. Вони тягнуть в судах, підозрюю, що підкуповують поліцію. Бо наша поліція діє, як дитяча дошкільна установа. Їм тільки соски купити. Ті будують, а ті – бездіють. Через те ми прийдемо і завалимо це, якщо суд цього не зробить, якщо суд не прийме законного рішення. Іншого виходу в нас немає. Але я хотів це вирішити у законний спосіб. Сьогодні вихідний день і, користуючись цим, вони знову будують. Завтра на 10 год. призначено судове засідання. Завтра вкотре будемо розглядати цю справу. Але я кинув свої домашні справи і приїхав сюди, бо поки поліція складатиме протоколи, то вони забудують площу Вічеву аж до пам‘ятника. А ми будемо руками розводити. Якщо ми – громада, то маємо відстояти пам'ять отця Маркіяна.

А за якийсь час знову роботи продовжили. Забудовник відверто плює в лице правоохоронним органам та всій громаді міста. Чи довго це терпітимуть поліцейські, чи довго терпітиме громада?

У мережі активізувалась ціла армія ботів, яка намагалась обілити Бартківа, мовляв міська влада не дозволяє збудувати сходи до кінотеатру і взагалі проти того, щоб він був у місті. Однак, для того, щоб був кінотеатр, торговий центр будувати не потрібно. Тут був кінотеатр, який відповідав нормам безпеки, був громадський туалет... Але це успішно знищено і вся будова і добудова використовується як торгові площі. А коли Бартків побачив, що громада вирішила захистити своє законне право на площу Вічеву, яку він захопив, то знов появився кінотеатр, як засіб маніпулювання громадською думкою. Золочів'яни розумні люди і, слава Богу, бачать де – чорне, а де – біле. Коментарі з фейкових сторінок лише згуртували золочів‘ян у думці «незаконну будову треба валити», про що вони писали відкрито у мережі.

Суть конфлікту вкотре пояснює Христина ПІДДУБНА, юрист Золочівської міської ради:

– У 2016 році громадянин І. М. Бартків розпочав самочинне будівництво на самовільно захопленій земельній ділянці (м. Золочів, пл. Вічева). З метою захисту інтересів громади міста Золочева Золочівська міська рада звернулась до Золочівського районного суду Львівської області з позовом про знесення самочинного будівництва. Поки тривав розгляд справи, Бартків звернувся «за допомогою» до іншого суду і 22 лютого 2017 року отримав рішення Львівського окружного адміністративного суду, на підставі якого зареєстрував право власності на самовільно захоплену землю. Міська рада оскаржила це незаконне рішення та 4 вересня 2017 року Львівський апеляційний адміністративний суд скасував його. Є й інші судові провадження… 10 травня 2018 року о 10 год. відбуватиметься розгляд справи за позовом Золочівської міської ради Львівської області до Душніцького Михайла Ярославовича, третя особа – Бартків І. М., про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння. Хто такий Душніцький? Це той, кому Бартків встиг продати привласнену громадську землю.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Всупереч ухвалі Золочівського районного суду щодо заборони проводити «будь-які будівельні та підготовчі роботи», громадянин Бартків по-злодійськи продовжує самочинне будівництво на площі Вічевій. У вихідний день працівники та депутати Золочівської міської ради вийшли на захист прав громади міста Золочева. Золочівський відділ поліції бездіє. Лише після мого звернення до прокурора Назарія Марківа, приїхали поліцейські. Що мав би робити поліцейський в такій ситуації, – є повідомлення про злочин, є рішення суду, є самочинне будівництво? Затримувати тих, хто проводить самочинне будівництво, у райвідділі відбирати пояснення і притягати до відповідальності, відповідно до чинного законодавства. Чому поліція не затримує тих, хто самочинно забудовує площу Вічеву? Міська влада не проти того, щоб у місті був кінотеатр. Ми проти того, щоб під видом кінотеатру будували казна-що. Якщо у Золочеві буде кінотеатр, то ми будемо тішитись. Якщо на це є попит, то можна і три кінотеатри збудувати. Але не методом захоплення землі громади – історичної площі. Прокурор Львівської області назвав знесення самобуду на площі Вічевій у Золочеві справою честі. Я вірю в те, що прокуратура зробить все від неї залежне, зуміє відстояти законність у цій справі. Натомість дивує позиція поліції, інспекції Держархбудконтролю. Завтра, 10 травня, на 10 год. відбудеться чергове засідання Золочівського районного суду по цій резонансній справі, куди знову не з’явиться або Бартків, або Душніцький, або їх адвокат. Чи довго будемо це терпіти? Якщо громадськість схиляється до того, щоб це розвалити, то, можливо, так і зробимо. Проте завжди є можливість виправити вчинене зло. Завжди є можливість виправити помилки. І Бартківу не пізно прийти в суд із мировою угодою, знести самочинне будівництво в межах захопленої земельної ділянки і таким чином уникнути кримінальної відповідальності. Як каже народна мудрість, не потрібно йти війною проти законів. Ми всі хочемо жити у правовій державі і потрібно розуміти, що ця правова держава починається із маленьких громад, таких як громада Золочева.



