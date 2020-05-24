Новини Золочівщини
На Золочівщині зафіксовано 2 нових випадки підтвердження на захворювання COVID-19 у с. Розворяни і с. Солова
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» у Золочівському районі станом на 2 червня 2020 року зафіксовано 2 нових випадки підтвердження на захворювання COVID-19, с. Розворяни і с. Солова. Загалом у Золочівському районі підтверджених випадків на коронарівус – 11.
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