Новини Золочівщини
10:40, 02 червня 2020
1161
0

На Золочівщині зафіксовано 2 нових випадки підтвердження на захворювання COVID-19 у с. Розворяни і с. Солова

На Золочівщині зафіксовано 2 нових випадки підтвердження на захворювання COVID-19 у с. Розворяни і с. Солова
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» у Золочівському районі станом на 2 червня 2020 року зафіксовано 2 нових випадки підтвердження на захворювання COVID-19, с. Розворяни і с. Солова. Загалом у Золочівському районі підтверджених випадків на коронарівус – 11.
Дотримуйтесь умов карантину!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочеві підтверджено 4 випадки захворювання COVID-19
У Золочеві підтверджено 4 випадки захворювання COVID-19
24.05.20, Новини Золочівщини
На сьогодні на Золочівщині зафіксовано 7 осіб з позитивним результатом під ...
На сьогодні на Золочівщині зафіксовано 7 осіб з позитивним результатом під ...
20.05.20, Новини Золочівщини
На сьогодні у Золочівському районі підтвержено чотири випадки захворювання ...
На сьогодні у Золочівському районі підтвержено чотири випадки захворювання ...
19.05.20, Новини Золочівщини
На Золочівщині зафіксовано ще два випадки з підозрою на захворювання COVID- ...
На Золочівщині зафіксовано ще два випадки з підозрою на захворювання COVID- ...
13.05.20, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.