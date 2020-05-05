Новини Золочівщини
15:53, 13 тра 2020
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На Золочівщині зафіксовано ще два випадки з підозрою на захворювання COVID-19

На Золочівщині зафіксовано ще два випадки з підозрою на захворювання COVID-19
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на 13 травня 2020 року за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ» зафіксовано два випадки з підозрою на захворювання COVID-19. Взято зразки для проведення ПЛР тестування.
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