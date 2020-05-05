На Золочівщині зафіксовано ще два випадки з підозрою на захворювання COVID-19

Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на 13 травня 2020 року за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ» зафіксовано два випадки з підозрою на захворювання COVID-19. Взято зразки для проведення ПЛР тестування.

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