На сьогодні на Золочівщині зафіксовано 7 осіб з позитивним результатом під час проведення експрес-тестів

Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, станом на 17.00 20 травня 2020 року, за інформацією КНП «Золочівська ЦРЛ» загалом 6 особам з с. Городилів та 1 особі м. Золочева, під час проведення експрес-тестів, виявлено позитивний результат. Для підтвердження чи спростування результату взято зразки на проведення ПЛР-тестування, яке визначить чи є особи хворими на коронавірус – COVID-19.

Щодо раніше зафіксованих 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19, – проводяться ПЛР-тестування, очікуємо результатів.

Загалом в Золочівському районі методом ПЛР тестування підтверджено 4 випадки (с. Заставне) захворювання на коронавірусну хворобу.

Дотримуйтесь умов карантину і будьте здорові!