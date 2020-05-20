Новини Золочівщини
У Золочеві підтверджено 4 випадки захворювання COVID-19
Як повідомляє, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на ранок 24 травня 2020 року, нових поступлень громадян з підозрою на захворювання COVID-19, – не надходило. Нагадуємо, що загалом у Золочівському районі на захворювання COVID-19, методом ПЛР-тестування, підтверджено 8 випадків: 4 – с. Заставне, 4 – м. Золочів.
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Дотримуйтесь умов карантину! Будьте здорові!
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