У Золочеві підтверджено 4 випадки захворювання COVID-19

Як повідомляє, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на ранок 24 травня 2020 року, нових поступлень громадян з підозрою на захворювання COVID-19, – не надходило. Нагадуємо, що загалом у Золочівському районі на захворювання COVID-19, методом ПЛР-тестування, підтверджено 8 випадків: 4 – с. Заставне, 4 – м. Золочів.

Дотримуйтесь умов карантину! Будьте здорові!