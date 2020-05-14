Новини Золочівщини
13:10, 19 тра 2020
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На сьогодні у Золочівському районі підтвержено чотири випадки захворювання на коронавірус

На сьогодні у Золочівському районі підтвержено чотири випадки захворювання на коронавірус
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» у Золочівському районі, станом на 19 травня 2020 року методом ПЛР підтверджено ще два випадки на COVID-19. Дані особи перебували у контакті з хворим с. Заставне. Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні.
Загалом у Золочівському районі 4 підтверджених випадки захворювання на коронавірус – с. Заставне.
Щодо раніше зафіксованих 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19, - проводяться ПЛР-тестування, очікуємо результатів.
Дотримуйтесь умов карантину і будьте здорові!
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