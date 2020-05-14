На сьогодні у Золочівському районі підтвержено чотири випадки захворювання на коронавірус

Як повідомляє штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» у Золочівському районі, станом на 19 травня 2020 року методом ПЛР підтверджено ще два випадки на COVID-19. Дані особи перебували у контакті з хворим с. Заставне. Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Загалом у Золочівському районі 4 підтверджених випадки захворювання на коронавірус – с. Заставне.

Щодо раніше зафіксованих 13 випадків з підозрою на захворювання COVID-19, - проводяться ПЛР-тестування, очікуємо результатів.

Дотримуйтесь умов карантину і будьте здорові!